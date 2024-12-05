Общество

Чисто место пусто не бывает: в Волгограде зафиксировали нелегальный сброс отходов

Общество 05.12.2024 15:21
0
05.12.2024 15:21


Сегодня в Ворошиловском районе Волгограда рядом с контейнерной площадкой, расположенной на улице Профсоюзная, 21, специалисты управляющей компании из грузовой ГАЗели выгрузили десятки мешков с растительными отходами непосредственно на почву. Зафиксировал нарушение сотрудник регионального оператора «ЭкоЦентр». 

 
—  Это не наше, ЖЭУ, это все ваше. Что вы тут делаете, почему вы тут навалили? — обратился к работникам УК сотрудник экипажа мусоровоза.
Однако призыв к совести ситуацию не изменил: сотрудники УК сделали свое «грязное» дело и уехали. 
— Региональный оператор по обращению с ТКО на протяжении нескольких дней фиксирует заполнение контейнерных площадок такими мешками, что, в свою очередь приводит к тому, что жителям негде оставлять свои крупногабаритные отходы. Образуются перенакопления, что, в свою очередь, ведёт к образованию несанкционированных свалок, — прокомментировал ситуацию первый заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев. — Сколько бы мы не писали о фактах перекладывания своих прямых обязанностей управляющими организациями на регоператора, ситуация, к сожалению, не меняется. 
Вчера аналогичная ситуация произошла в Тракторозаводском районе на улице Академика Богомольца, 20. Представители управляющей компании буквально сразу же после тотальной зачистки отсека для крупногабаритных отходов выгрузили десятки черных мешков с листвой и землёй. 
Как пояснили в компании регоператора, такие отходы управляющие организации должны вывозить на полигон, а не складировать на контейнерных площадках. По двум вышеописанным фактам направлено обращение в адрес Управления МВД России по городу Волгограду для принятия мер реагирования.
Видео: «Экоцентр»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.12.2024 13:37
Общество 05.12.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 12:49
Общество 05.12.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 12:25
Общество 05.12.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 10:43
Общество 05.12.2024 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 10:20
Общество 05.12.2024 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 10:17
Общество 05.12.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 10:14
Общество 05.12.2024 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.12.2024 09:51
Общество 05.12.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 09:00
Общество 05.12.2024 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2024 21:34
Общество 04.12.2024 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2024 20:29
Общество 04.12.2024 20:29
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2024 18:44
Общество 04.12.2024 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2024 17:59
Общество 04.12.2024 17:59
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2024 17:51
Общество 04.12.2024 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2024 17:10
Общество 04.12.2024 17:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:00
Матвиенко назвала Волгоградскую область «щитом» юга РоссииСмотреть фотографии
15:21
Чисто место пусто не бывает: в Волгограде зафиксировали нелегальный сброс отходовСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Волгоградские «Магниты» и «Пятерочки» предостерегли от предновогоднего повышения ценСмотреть фотографии
14:33
Андрей Бочаров оставил на посту ответственного за продовольственную безопасность Василия ИвановаСмотреть фотографии
14:08
Водителю BMW Паку предъявили обвинение в убийстве многодетной волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
В 2025 году продажи розничных кредитов в России сократятся на третьСмотреть фотографии
13:37
Андрей Бочаров продлил полномочия заму по ЖКХ Олегу НиколаевуСмотреть фотографии
13:11
«Один на боку»: стали известны перекрывшей движение на трассе Р-22 под Волгоградом аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
28-летний житель Жирновска Александр Ротанов погиб на СВОСмотреть фотографии
12:25
Под Волгоградом фура с грузовиком перекрыли участок трассы Р-22Смотреть фотографии
12:20
Андрей Бочаров продлил полномочия замгубернатора Анны ПисемскойСмотреть фотографии
11:42
«Он исчез на наших глазах»: в Котово 3-летний мальчик провалился в фекальный люкСмотреть фотографии
11:22
Минобрнауки утвердило новый порядок поступления в вузы РоссииСмотреть фотографии
10:43
В районе Волгограда стартовали работы по ремонту трубопроводаСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде обнаружили 149 кг. свинины неизвестного происхожденияСмотреть фотографии
10:17
Детфонд наградил лауреатов премии им. Богомолова в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:14
Работники ВТЗ стали обладателями премии Волгоградской области в сфере науки и техникиСмотреть фотографии
10:02
Эксперты спрогнозировали рост цен на белорусское сало на 20% в 2025 годуСмотреть фотографии
09:51
Половина волгоградцев отказалась от новогоднего застольяСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области два брата пытками вымогали у жертвы 4 млн рублейСмотреть фотографии
09:00
Спустя сутки на Ангарском в Волгограде запустили трамваиСмотреть фотографии
08:27
Цены на бензин на волгоградских АЗС побили новые рекордыСмотреть фотографии
07:51
«Дома строятся, а ездить на чем?»: жители Ангарского требуют вернуть им общественный транспортСмотреть фотографии
07:49
Гандболистки «Динамо-Синары» сыграют дома с «Лучом» 5 декабряСмотреть фотографии
06:33
В регионах появятся кризисные центры для семей в 2025 годуСмотреть фотографии
21:34
Власти задумались над выделением денег на «волшебную» вакцину против рака для детейСмотреть фотографии
21:08
На ул. Комсомольской временный наземный переход стал причиной регулярных аварийСмотреть фотографии
20:29
Первую метель спрогнозировали синоптики в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:54
Как с цепи сорвались: в Волгограде цены на продукты прибавили за 7 дней до 5%Смотреть фотографии
19:24
В аэропорту Волгограда зафиксировали рекордСмотреть фотографии
 