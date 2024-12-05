Общество 05.12.2024 15:21
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05.12.2024 15:21
Сегодня в Ворошиловском районе Волгограда рядом с контейнерной площадкой, расположенной на улице Профсоюзная, 21, специалисты управляющей компании из грузовой ГАЗели выгрузили десятки мешков с растительными отходами непосредственно на почву. Зафиксировал нарушение сотрудник регионального оператора «ЭкоЦентр».
— Это не наше, ЖЭУ, это все ваше. Что вы тут делаете, почему вы тут навалили? — обратился к работникам УК сотрудник экипажа мусоровоза.
Однако призыв к совести ситуацию не изменил: сотрудники УК сделали свое «грязное» дело и уехали.
— Региональный оператор по обращению с ТКО на протяжении нескольких дней фиксирует заполнение контейнерных площадок такими мешками, что, в свою очередь приводит к тому, что жителям негде оставлять свои крупногабаритные отходы. Образуются перенакопления, что, в свою очередь, ведёт к образованию несанкционированных свалок, — прокомментировал ситуацию первый заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев. — Сколько бы мы не писали о фактах перекладывания своих прямых обязанностей управляющими организациями на регоператора, ситуация, к сожалению, не меняется.
Вчера аналогичная ситуация произошла в Тракторозаводском районе на улице Академика Богомольца, 20. Представители управляющей компании буквально сразу же после тотальной зачистки отсека для крупногабаритных отходов выгрузили десятки черных мешков с листвой и землёй.
Как пояснили в компании регоператора, такие отходы управляющие организации должны вывозить на полигон, а не складировать на контейнерных площадках. По двум вышеописанным фактам направлено обращение в адрес Управления МВД России по городу Волгограду для принятия мер реагирования.
Видео: «Экоцентр»
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