Специальные места для организации стоянки или хранения средств индивидуальной мобильности появятся в Волгограде. Как сообщает V102.RU, соответствующий проект решения городской думы вынесен на общественные обсуждения, которые пройдут с 26 октября по 18 ноября.

Изменения, как поясняется, планируется внести в действующие Правила благоустройства территории Волгограда.

- Место расстановки СИМ должно располагаться на твердом покрытии, обозначаться по его периметру разметкой и быть оборудовано временными сооружениями и (или) временными конструкциями, предназначенными для организации стоянки и (или) хранения (нахождения) СИМ, (далее –конструкция) в количестве не менее 10% от общего количества, допустимого к размещению СИМ на месте расстановки СИМ, - говорится в проекте.

На указанных стоянках электросамокаты должны быть закреплены соответствующим образом к специальным конструкциям. СИМ не должны опираться на какие-либо здания, объекты, сооружения, а тем более на памятники, мемориальные доски и деревья.

Требования к содержанию таких мест предъявляются к владельцам СИМ. Они должны оформить стоянки в соответствии с законодательством, нанести специальную разметку и содержать места расстановки СИМ в чистоте.

Владельцам и пользователям электросамокатов запрещено бросать их где попало. Такие СИМ будут эвакуироваться в порядке, установленном администрацией Волгограда.

Запрещено бросать электросамокаты на велодорожках, тротуарах, пешеходных дорожках и площадках, если ширина прохода с учетом края проезжей части автомобильной дороги общего пользования местного значения Волгограда составляет менее 1,5 м. Средства СИМ также нельзя бросать на остановках пассажирского транспорта, в 10-метровой зоне от выходов-входов в подземные и наземные пешеходные переходы, в арках зданий, на газонах, мостах и путепроводах, на территориях объектов культурного наследия, мест воинских захоронений и пр.

Это решение может вступить в силу уже с 1 марта 2025 года. Правовое регулирование таких нововведений городские власти разработают в течение двух месяцев после того, как указанные изменения в Правила благоустройства будут приняты.

Ранее сообщалось, что с законодательной инициативой внести соответствующие поправки в правила благоустройства выступил прокурор после анализа многочисленных происшествий с электросамокатами и жалоб, поступающих от жителей областного центра.