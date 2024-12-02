Расследования

Волгоградка приговорена к 1,5 годам колонии за сгоревших заживо детей

Расследования 02.12.2024 11:04
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02.12.2024 11:04


В Волгограде суд поставил точку в уголовном деле о гибели в огне несовершеннолетних. Как сообщает ИА «Высота 102», двое мальчиков были оставлены без присмотра родной матерью и погибли вовремя пожара.

- 13 августа 2024 года осужденная, будучи в состоянии сильной степени алкогольного опьянения, находилась в арендованной ею квартире, расположенной на улице Двинской города Волгограда. В какой-то момент под воздействием спиртного она крепко уснула, тем самым оставив двоих малолетних детей без присмотра. Маленькие братья, в возрасте двух и четырех лет, стали играть с находившейся на видном месте зажигалкой, в результате чего произошел пожар, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Пожарных и медиков на место происшествия вызвали соседи.

Следователям удалось установить, что мать погибших давно злоупотребляет алкоголем. Более того, из-за этого ей уже приходилось менять съёмную квартиру. Также волгоградка ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Отметим, Центральным районным судом Волгограда женщина приговорена к 1,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии-поселении.

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