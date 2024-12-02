Общество

«Раскроем ваши таланты»: дружная команда и яркая корпоративная культура в «Арконт»

Общество 02.12.2024 15:48 Реклама
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02.12.2024 15:48 Реклама


В наше время далеко не все компании уделяют должное внимание корпоративной культуре. Не каждый работодатель может похвастаться по-настоящему богатой историей, крупными достижениями и яркой корпоративной жизнью. Хотя именно это позволяет новому сотруднику ощутить себя полноправным членом дружного коллектива, который всегда готов помочь новичку вырасти в высококлассного специалиста и обнаружить в себе скрытые таланты.

Только благодаря трепетному отношению к своим сотрудникам, перспективам роста и возможностям корпоративного развития, «Арконт» сумел стать крупнейшим автодилером в Волгограде и Волжском. Именно здесь каждого нового сотрудника не только обучат всем необходимым навыкам с нуля, но и дадут обширные возможности для дальнейшего роста и построения успешной карьеры, обеспечат высоким заработком и комфортными условиями труда. А главное — научат получать удовольствие от своей профессии.


Лучшим доказательством является карьерная история Дмитрия Ляхова, который пришел работать в «Арконт» обычным менеджером по продажам, вырос в руководителя отдела, а сейчас занимает должность директора целого дилерского центра в Волжском. Параллельно с любимой работой Дмитрий активно участвует в разнообразной корпоративной жизни «Арконт». Это помогло ему приобрести бесценный опыт и сплотить коллектив в дружную команду.

— Традиционно «Арконт» проводит для своих сотрудников летние игры, где каждый может попробовать себя в разных спортивных дисциплинах: футболе, волейболе, шахматах, настольном теннисе, квизе и энкаунтере. Традицией стали и ежегодные выезды в бизнес-парк «Белый ветер» с командообразующими играми и пловом в день рождения «Арконт», который отмечается 7 октября. Все это объединяет и делает нас настоящей командой, — говорит Дмитрий Ляхов.


В этом году на таком выезде Дмитрий был награжден званием «Флагман корпоративной культуры» за активное участие его команды во всех видах спорта. За призовые места команда Ляхова получила приятное денежное вознаграждение, которое они смогут потратить на организацию новогоднего корпоративного мероприятия.

«Арконт» также является главным партнером фестиваля ULTRA 100. Сотрудники компании не упускают возможности побывать на одном из ярчайших мероприятий города-спутника и принять участие в марафонах.


Не забывают в компании и о культурном просвещении. Своим сотрудникам «Арконт» предложил посетить экскурсии в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И.И. Машкова — например, сходить на выставку Марка Шагала и получить много положительных эмоций и ярких впечатлений. В будущем планируется еще больше новых походов по тематическим выставкам музеев.

Для детей «Арконт» устраивает разнообразные конкурсы, в которых ребенок может получить крупные призы в виде подарочных карт на аттракционы. На летних каникулах в компании проходит акция «Возьми ребёнка на работу», чтобы показать, как трудятся родители и чем занимается компания.


В конце 2024-го в «Арконт» состоится подведение итогов года. На мероприятии, где по традиции собираются все сотрудники компании из офиса и всех дилерских центров, пройдет награждение лучших сотрудников. Также перед Новым годом каждый сможет почувствовать себя «Тайным Сантой» и подарить коллеге приятный подарок.

Если и вы хотите присоединиться к дружной команде профессионалов, готовы к новым свершениям и личностному росту, то ознакомиться с открытыми вакансиями можете на сайте ГК «Арконт» или в официальной группе «ВКонтакте». Возможно, это именно та работа, о которой вы мечтали всю жизнь.

Реклама. ООО «Арконт холдинг», ИНН 3443142257

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