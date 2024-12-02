



2 декабря в Волгограде произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и фургона «Яндекс Маркета». Как сообщает ИА «Высота 102», автомобили не поделили оживлённый перекрёсток пр. Ленина с ул. 7-й Гвардейской.





Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, фургон Renault проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего в него на полном ходу влетел микроавтобус, осуществляющий междугородние перевозки.

Отметим, по информации полиции, несмотря на сильный удар, в этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области