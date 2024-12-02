Мигрантов и преступников искали силовики среди отдыхающих волгоградцев в ночных барах





В выходные в Волгограде силовики продолжили рейды по ночным развлекательным заведениям. На этот раз, сообщает ИА «Высота 102», нарушителей миграционного законодательства и возможных преступников искали в барах на территории Дзержинского и Центрального района. В отделы полиции было доставлено более десяти человек.





Рейды проходили с участием сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии. Помимо нарушителей закона искали в заведениях и подростков, которым, как известно, в подобных местах после 22.00 находиться запрещено без сопровождения родителей.

– Проверками охвачены свыше 50 граждан, в подразделения полиции доставлены 11 человек, – сообщили по итогам рейдов в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Отдельно в ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции обращали внимание на дорогах на водителей с признаками опьянения, либо перемещавшихся по Волгограду на авто с поддельными номерами либо с глухой тонировкой.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области