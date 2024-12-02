В Волгограде из-за обрыва контактной сети встали трамваи №3 и №4





2 декабря в Волгограде произошёл сбой в работе общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», утром в Советском районе многие пассажиры не смогли добраться до работы из-за остановки движения трамваев №3 и №4.

- Стоим уже минут 30-40, но ничего нет. Где-то вдалеке можно увидеть вагоны, но они стоят. Говорят, какая то авария произошла, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.





В городском центре управления пассажирскими перевозками подтвердили информацию о приостановке работы электротранспорта.

- Движение действительно стоит. Произошёл обрыв проводов. Сейчас на месте уже работает аварийно-восстановительная бригада, но сроки восстановления контактной сети сейчас никто не назовёт. Скорее всего, ремонт займёт у специалистов ещё какое-то время. Если есть возможность, я бы посоветовала бы пассажирам воспользоваться услугами других транспортных маршрутов, - рассказала диспетчер.

Отметим, судя по информации сервиса «Яндекс. Карты», в настоящее время в Советском районе Волгограда на участке в границах остановок «Завод Волгограднефтемаш» и «Завод «Заря Волгограда» образовалась самая настоящая пробка из трамваев. Восстановление целостности контактной сети здесь ожидают как минимум шесть вагонов.

Фото из архива ИА «Высота 102»