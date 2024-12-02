



В Волгограде прокуратура через суд пытается заставить ООО «УК «Агат» и ООО «УК «Аэропорт» привести в порядок дома № 1Б, корп. 1 и № 1Б, корп. 2 на ул. Скосырева. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь в ненадлежащем состоянии находятся инженерные коммуникации, внешние и внутренние площади ограждающих конструкций, неисправно лифтовое оборудование, затоплены подвальные помещения.

Обеими обслуживающими организациями руководит Ирина Ярославцева. Собственники неоднократно обращались за помощью в решении коммунальных проблем и в городскую администрацию, и в надзорные органы – но всё безрезультатно. Более того, о проблемах этих МКД даже выходил репортаж в программе «Мужское / Женское» на «Первом канале». Однако даже после огласка на федеральном уровне ситуация кардинально не улучшилась.

- Решением Красноармейского районного суда г. Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены, на управляющие компании в солидарном порядке возложена обязанность привести общее имущество многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Кроме того, надзорное ведомство приняло решение оштрафовать УК ООО «УК «Агат» на 250 тыс. рублей. Отдельно по штрафу за каждый дом были наложены прокуратурой на директора организаций.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»