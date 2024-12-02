Общество

В Волгограде суд обязал УК отремонтировать девятиэтажки на ул. Скосырева

Общество 02.12.2024 15:21
0
02.12.2024 15:21


В Волгограде прокуратура через суд пытается заставить ООО «УК «Агат» и ООО «УК «Аэропорт» привести в порядок дома № 1Б, корп. 1 и № 1Б, корп. 2 на ул. Скосырева. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь в ненадлежащем состоянии находятся инженерные коммуникации, внешние и внутренние площади ограждающих конструкций, неисправно лифтовое оборудование, затоплены подвальные помещения.

Обеими обслуживающими организациями руководит Ирина Ярославцева. Собственники неоднократно обращались за помощью в решении коммунальных проблем и в городскую администрацию, и в надзорные органы – но всё безрезультатно. Более того, о проблемах этих МКД даже выходил репортаж в программе «Мужское / Женское» на «Первом канале». Однако даже после огласка на федеральном уровне ситуация кардинально не улучшилась.

- Решением Красноармейского районного суда г. Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены, на управляющие компании в солидарном порядке возложена обязанность привести общее имущество многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Кроме того, надзорное ведомство приняло решение оштрафовать УК ООО «УК «Агат» на 250 тыс. рублей. Отдельно по штрафу за каждый дом были наложены прокуратурой на директора организаций.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.12.2024 15:48 Реклама
Общество 02.12.2024 15:48 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.12.2024 15:48
Общество 02.12.2024 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 14:19
Общество 02.12.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 13:29
Общество 02.12.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 12:55
Общество 02.12.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 12:00
Общество 02.12.2024 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 11:16
Общество 02.12.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 10:40
Общество 02.12.2024 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 09:37
Общество 02.12.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 08:03
Общество 02.12.2024 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 19:29
Общество 01.12.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 18:15
Общество 01.12.2024 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 17:40
Общество 01.12.2024 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 17:06
Общество 01.12.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2024 16:09
Общество 01.12.2024 16:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:48
«Раскроем ваши таланты»: дружная команда и яркая корпоративная культура в «Арконт»Смотреть фотографии
15:48
В Волгограде осудили мужчину, зарезавшего соседа по общежитиюСмотреть фотографии
15:41
Медик из ЛНР стал зампредседателя волгоградского облкомздраваСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде суд обязал УК отремонтировать девятиэтажки на ул. СкосыреваСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде наркохимик получил 14 лет колонии строгого режимаСмотреть фотографии
14:47
Дискуссия о жизни закончилась для волгоградца переломами и пробитым лёгкимСмотреть фотографии
14:19
Андрей Бочаров поздравил с 99-летием фронтовика Виктора ШестеляСмотреть фотографии
13:32
Две эпичные свалки около ж/д обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде пассажирский микроавтобус влетел в фургон «Яндекс Маркета»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Волгоградцы улучшили шансы накопить миллион рублейСмотреть фотографии
12:55
Опять не успели: в Волгограде ул. Краснознаменскую откроют лишь к концу неделиСмотреть фотографии
12:18
Под Волгоградом будут судить трех цыган за нападение на полицейскогоСмотреть фотографии
12:00
ГИБДД Волгоградской области возглавил новый начальник Эдуард ЗагоруйкоСмотреть фотографии
11:35
Время созидать: губернатор Андрей Бочаров пообещал региону 2,4 триллиона рублей инвестицийСмотреть фотографии
11:30
Житель Волгоградской области несколько дней убивал 86-летнего отцаСмотреть фотографии
11:16
Мигрантов и преступников искали силовики среди отдыхающих волгоградцев в ночных барахСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
В Волгоградстате объяснили, почему снижается средняя зарплатаСмотреть фотографии
11:04
Волгоградка приговорена к 1,5 годам колонии за сгоревших заживо детейСмотреть фотографии
10:42
Денис Бояринцев рассказал, как собирается усилить «Ротор»Смотреть фотографии
10:40
В Волгограде из-за обрыва контактной сети встали трамваи №3 и №4Смотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом подросток на «десятке» сбил пешеходаСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде «Нива» нокаутировала женщину на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:08
В Волгограде и Астрахани неделю ищут пропавшего пенсионера на синей «пятерке»Смотреть фотографии
08:57
Профессор посоветовала, что делать в декабре со сбережениямиСмотреть фотографии
08:54
На юге Волгограда вслед за «Волгой» сгорела «семерка»Смотреть фотографии
08:03
Волгоградцы переименуют «Комсомольский сад»Смотреть фотографии
21:02
Путин подписал закон о порядке прохождения автомобилями весогабаритного контроляСмотреть фотографии
20:11
В Госдуме планируют увеличить штрафы за продажу сигарет и вейпов детямСмотреть фотографии
19:29
Это было неплохо: осенний Волгоград-2024 в объективе известного фотографаСмотреть фотографии
18:51
В Волгоградском водохранилище на пятые сутки нашли утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
 