В Волгограде «Нива» нокаутировала женщину на пешеходном переходе





1 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда легковушка нокаутировала местную жительницу. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

- В 20:20 водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, напротив дома № 213 по пр. Ленина совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате ДТП волгоградка была госпитализирована в одну из ближайших больниц прибывшими на место медиками.

Фото из архива ИА «Высота 102»