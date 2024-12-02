Общество

В Волгограде осудили мужчину, зарезавшего соседа по общежитию

Общество 02.12.2024 15:48
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02.12.2024 15:48


В Красноармейском районе Волгограда вынесен приговор 29-летнему местному жителю, зарезавшему соседа. Как сообщает ИА «Высота 102», убийство произошло минувшим летом в общежитии на ул. Саушинской.

- В ночь с 9 на 10 июня 2024 года фигурант уголовного дела встретил в коридоре своего соседа, который вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным и пренебрегал правилами гигиены. На почве ранее возникших неприязненных отношений между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подсудимый при помощи ножа нанес многочисленные удары по голове и телу потерпевшего, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Прибывшие на место поножовщины медики вынуждены были лишь констатировать смерть пострадавшего.

Отметим, вину обвиняемый полностью признал. Решением Красноармейского районного суда мужчина приговорён к годам колонии строго режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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