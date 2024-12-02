Андрей Бочаров поздравил с 99-летием фронтовика Виктора Шестеля

Губернатор Андрей Бочаров поздравил с Днем рождения Почетного гражданина Волгоградской области фронтовика Виктора Федоровича Шестеля. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, глава региона от себя лично и от имени всех жителей передал ветерану пожелания крепкого здоровья.

Виктор Федорович Шестель воевал в составе войск 1-го Белорусского фронта. Был стрелком, а затем пулеметчиком, освобождал Польшу. День Победы встретил в Берлине.

В 1945-1946 годах служил в рядах группы советских войск в Германии. В 1950 году Виктор Федорович поступил в Рязанское автомобильное училище, после его окончания проходил службу в Прибалтийском военном округе, Северо-Кавказском военном округе, в Германии. Закончил службу в звании полковника.

После увольнения из Вооруженных сил с 1975 года Виктор Федорович Шестель работал в Волгоградском политехническом институте.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и другими.