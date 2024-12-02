



В Волгограде власти вынуждены были продлить временную схему автомобильного движения, действующую в Центральном районе. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновники решили отсрочить открытие ул. Краснознаменской до 6 декабря 2024 года.

- В соответствии с распоряжением департамента городского хозяйства продлен срок ограничения движения транспорта по ул. Краснознаменской до 6 декабря включительно, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Напомним, с лета 2024 года ул. Краснознаменская проходит через комплексное обновление. В конце ноября специалисты приступили к укладке нового асфальтового полотна на участке в границах ул. 10-й Дивизии НКВД и ул. Глубокоовражной.

Чтобы ускорить сроки, власти разрешили подрядчику производить работу не по ночам, а круглосуточно, перекрыв проезд. На завершение всех работ муниципалитет отвёл специалистам неделю: с 23 ноября по 30 ноября. При этом подрядчик в сроки не уложился.

Примечательно, что продление ремонта застало многих автолюбителей в врасплох. По словам волгоградцев, они не видели на официальных страницах мэрии ни в социальных сетях, ни на сайте никаких предупреждений. Однако, как пояснили в администрации, горожане, видимо, просто плохо искали.

- Данная информация была размещена на ресурсах администрации Волгограда 28 ноября, - подчеркнули в мэрии.

Фото из архива ИА «Высота 102»