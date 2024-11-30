Происшествия

В Волгограде легковушка впечаталась в кроссовер на ул. 64-й Армии

Происшествия 30.11.2024 13:42
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30.11.2024 13:42


30 ноября в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась на 2-й Продольной у остановки «Закавказская улица» и оказалась запечатлена одной из камер уличного наблюдения.



Судя по опубликованным кадрам, кроссовер, двигаясь ул. 64-й Армии в направлении Советского района, остановился, чтобы пропустить пешеходов на соответствующий сигнал светофора. Спустя несколько секунд в машину на полном ходу влетела легковушка.

Примечательно, что по неизвестной причине следующий сзади водитель не попытался даже снизить скорость перед столкновением.

Отметим, по информации очевидцев, вскоре после аварии на место прибыла карета скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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