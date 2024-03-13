



Волгоградская компания ООО «Гринпарк» возьмется за благоустройство территории бульвара на проспекте Металлургов. Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, обновление общественного пространства начнется от ул. им. Маршала Еременко до ул. им. Кузнецова.

На проспекте Металлургов рабочие обновят асфальт, фонари, систему полива, а также высадят новые растения. Кроме того, проектом благоустройства предусмотрено создание зон активностей, в том числе и научной площадки с малыми архитектурными формами.

Как пояснили в мэрии, компания за несколько лет уже привела в порядок общественные пространства в Советском, Ворошиловском, Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.

- Бульвар по пр. Металлургов характеризуется высоким пешеходным трафиком и обеспечивает подход к ряду соцучреждений, объединяет большое количество жилых домов и используется волгоградцами для прогулок, - рассказали в пресс-службе администрации города. - При этом пространство комплексно не обновлялось с советских времен. В 2023 году по итогам голосования прогулочная зона заняла 1 место, набрав свыше 25 тыс. голосов.

Фото: архив V102.RU