Скользкое будущее региона обсудил Бочаров с подчиненными в рабочий понедельник





Губернатор Волгоградской области провел 11 ноября оперативное совещание, на котором озвучил задачи по подготовке региона к возможным осложнениям погодных условий. Одно из поручений, сообщает ИА «Высота 102», касается завершения дорожных работ и благоустройства.

Напомним, что в Волгоградской области установилась достаточно теплая погода без серьезных перепадов температур и осадков. Как было отмечено на оперативном совещании в понедельник, это дает региону дополнительную возможность в плановом порядке подготовиться к зимнему периоду, принять основные и дополнительные меры по обеспечению комплексной безопасности жителей.

– В этот период необходимо: обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнедеятельности на территории Волгоградской области, – отметил глава Волгоградской области. – В случае осложнения ситуации на объектах инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства незамедлительно принимать меры по устранению аварий и инцидентов, обеспечить выполнение комплекса основных и дополнительных мероприятий по дорожно-транспортной безопасности на улично-дорожных и транспортных объектах Волгоградской области, провести проверки работоспособности и готовности дорожной и коммунальной спецтехники к работе в условиях осложнения погодных условий в зимний период, совместно с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями обеспечить выполнение всех намеченных подготовительных мероприятий в сфере энергетической безопасности социальных объектов, жилого фонда, предприятий и организаций Волгоградской области в зимних условиях.

Также, по поручению Бочарова, в регионе перед осложнением погодных условий должны быть завершены дорожные и строительные работы, а также благоустройство общественных и дворовых территорий.

Кроме того, подразделениям МЧС совместно со службами жизнеобеспечения муниципальных образований и области поручено провести тренировки действий сил и средств при осложнении погодной ситуации на дорогах Волгоградской области.