Происшествия

Экипажу пришлось дважды откачивать пассажира рейса Москва-Волгоград

Происшествия 10.11.2024 17:09
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10.11.2024 17:09


Сегодня, 10 ноября, пассажиру рейса Москва-Волгоград дважды понадобилась помощь на борту. Как сообщили V102.RU летевшие этим же рейсом волгоградцы, молодой человек потерял сознание в самом начале полета, а потом, неожиданно, в конце полета снова отключился.

- В московском аэропорту во время посадки, когда начали разносить напитки, молодому человеку стало плохо, он потерял сознание. Бортпроводники его пытались привести в чувство. По громкой связи спросили, есть ли на борту врачи. Оказалось, что с нами летел врач скорой помощи. Он помог пассажиру. Вскоре молодой человек пришел в чувство и сказал, что не знает, что с ним, так как хронических заболеваний у него нет, - рассказала V102.RU одна из пассажирок Марина К.


По ее словам, молодого человека осмотрели, напоили чаем. Полет прерывать не стали. На всем маршруте было спокойно, а под конец, когда самолет пошел на посадку, этому же молодому человеку снова стало плохо.

- Он опять потерял сознание. Его снова привели в чувство. По прилету в Волгоград уже дежурила бригада медиков. Они первыми поднялись на борт, чтобы осмотреть этого пассажира, и, видимо, решить, что с ним дальше делать, - рассказали очевидцы.

Фото: читатели V102.RU

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