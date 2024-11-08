В Ozon пообещали коменсации волгоградцам после ДТП с разорванным фургоном доставки





В компании Ozon прокомментировали происшествие с брендированным автомобилем на трассе в Волгоградской области, в результате которого часть товаров оказалась повреждена. По информации пресс-службы маркетплейса, за поврежденные посылки волгоградским покупателям вернут деньги.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие с участием фургона Ozon произошло 7 ноября на 947-м километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель автомашины «Газель» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП водитель фургона с травмами доставлен в медучреждение.

В Ozon сообщают, что в настоящее время водитель находится в больнице. С ним представители компании поддерживают связь.

– К сожалению, 7 ноября случился инцидент с курьером, который доставлял заказы. Мы на связи с партнером по доставке, следим за его состоянием – сейчас он получает помощь медиков, – рассказали в пресс-службе маркетплейса. – Товары из машины партнера были перегружены в другой автомобиль – на складском объекте пройдет инвентаризация. Конечно, за поврежденные посылки мы компенсируем деньги покупателям и продавцам.

Здесь также уточняют, что курьер сотрудничал с компанией с июня 2024 года и получал положительные характеристики от руководства и других партнеров.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области