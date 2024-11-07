



В Волгограде поставлена точка в уголовном деле об избиении несовершеннолетнего. Как сообщает ИА «Высота 102», к реальному тюремному сроку приговорён 42-летний местный житель.

- В июле текущего года подсудимый, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за побои в отношении своего 11-летнего пасынка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь избил ребенка. В порыве гнева мужчина ударил мальчика кулаком по лицу, а затем разбил телевизор, деталь от которого поранила несовершеннолетнему ногу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Регулярные побои заставили школьника уйти из дома. Позже в ситуацию вмешались сотрудники ПДН. Они попытались установить состояние несовершеннолетнего и его местонахождение. Однако специалисты и сами едва не стали жертвой буйного мужчины.

Впоследствии в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ. Вину в инкриминированном мужчина частично признал.

Отметим, решением Центрального районного суда обвиняемый приговорён к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор может быть обжалован.