



В Красноармейском районе Волгограда жильцы многострадального общежития на ул. Саушинской три недели выживают без отопления и горячей воды. Как сообщает ИА «Высота 102», в аварийном здании отопительный сезон так и не начался из-за неподготовленных к зиме коммуникаций. В результате сотни жильцов, в числе которых дети, пенсионеры и люди с инвалидностью, вынуждены, рискуя жизнью, отапливаться обогревателями.







- Трубы гнилые. Как только дали тепло, в подвале что-то прорвало. Коммунальщики поначалу вроде бы и воду начали откачивать из-за затопленного подвала, однако до самого главного – ремонта коммуникаций, дело так и не дошло. По крайней мере, результата мы так и не почувствовали, - рассказала жительница дома Ирина Житникова.

Поначалу, пока на улице стояла тёплая погода, волгоградцы с пониманием относились к затянувшемуся ремонту. Всё же дом аварийным, да и местные привыкли к суровым условиям. Но прошла неделя, вторая, затем и ноябрь уже наступил, на улице установились минусовые температуры, а батареи в доме по-прежнему ледяные.

- Мы не знаем, куда жаловаться. Мы уже многократно писали и в ГЖИ, и в прокуратуру, но результата никакого нет. Весной в доме был крупный пожар. Во время тушения спасатели выбили окна на лестничных площадках. В таком состоянии общедомовые помещения находятся и по сей день. И так отопления нет, так ещё и ветер по коридорам гуляет, - сетует ещё один собственник Сергей Демьянов. – Любая новая жалоба – это минимум 30 дней на рассмотрение. Но тепло нам нужно уже сейчас. Как мы будем выживать, когда через неделю-другую придут настоящие морозы?

Что делать в сложившейся ситуации собственники не знают. По их словам, в управляющей компании жильцов постоянно кормят завтраками, обещая, что нужно ещё немного потерпеть и всё наладится.

При этом, помимо тепла, в доме нет и горячей воды. Волгоградцы вынуждены искать выход кто во что горазд. У кого есть родственники – стараются купаться у них дома. Но большинство вынуждено принимать банные процедуры в ледяных душевых, предварительно вскипятив воду в чайнике.

- Это какое-то издевательство над людьми. Далеко не каждый с чайником и ведром воды в душ набегается. Люди ведь у нас разные живут. Есть и старенькие очень, инвалиды, - добавил Сергей Демьянов.

Но самое страшное, по мнению жильцов, что в любой момент в многократно горевшем аварийном здании вновь может случиться пожар. Из-за отсутствия отопления в каждой комнате сутками напролёт работают обогреватели и тепловые пушки. Естественно, что всё это ложится колоссальной нагрузкой и на без того ветхие сети электроснабжения. Работа в таком режиме аварийных коммуникаций в любой момент может привести к замыканию.

Примечательно, что ранее из-за ветхости сетей теплоснабжения предыдущая управляющая компания «Русский дом» в течение трёх месяцев, вплоть до конца июля 2024 года, не отключала дом от отопления. Ситуацию удалось изменить лишь после публикации ИА «Высота 102», рассказывающей о падающих в обмороки от тепловых ударов волгоградцах.

15 августа злополучный дом взяла в обслуживание компания «Волгаспецконсалтинг». Однако, по словам жильцов, организация сменилась, но подход к работе у коммунальщиков остался прежним.

Редакция обратилась в диспетчерскую службу управляющей организации, с просьбой рассказать о перспективах подачи тепла в МКД. Специалисты подтвердили, что знают об отсутствии коммунального ресурса в доме №30 на ул. Саушинской, однако назвать сроки возобновления теплоснабжения не смогли.

- Для подачи отопления нужны сварочные работы. Сегодня вряд ли сделаем, но точно я не скажу. Ремонтная бригада передо мной не отчитывается. Сроки проведения работ мне не известны, - подчеркнул диспетчер.

В настоящее время ситуация взята на контроль Госжилнадзором Волгоградской области. Коммунальщики пообещали контролирующим органом подать тепло в дом до конца сегодняшнего дня. Однако жильцы многострадального общежития уже почти и не тешат надежд, что в ближайшее время ситуацию удастся сдвинуть с мёртвой точки. По информации собственников, на текущий момент никакие работы в подвальном помещении так и не ведутся.

Отметим, весной 2024 года беды общежития на ул. Саушинской привлекли внимание председателя СК России Александра Бастрыкина. Руководитель поручил организовать проверку происходящего в МКД жилищно-коммунального беспредела.

Фото и видео: Ирина Житникова