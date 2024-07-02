Сводят счёты? В Волгограде остались без воды пожаловавшиеся Бастрыкину жильцы общежития





В Красноармейском районе Волгограда жильцы злополучного экс-общежития по адресу ул. Саушинская, д. 30, ситуацию в котором поставил на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин, вынуждены вторую неделю выживать без горячей и холодной воды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственников комнат, управляющая компания «Русский дом», «забывшая» весной отключить пятиэтажку от отопления, оставив волгоградцев в лето с огненными батареями, решила провести «работу над ошибками», отрезав бывшее общежитие вообще от всех коммуникаций водоснабжения.

– Это полнейший беспредел. Над нами издеваются. Сначала до конца июня душили отоплением, сейчас же оставили без питьевой воды. Складывается впечатление, это всё происходит специально. Нас сживают со свету, – сетует жительница дома Ирина Житникова.

К суровым условиям волгоградцам, проживающим в общежитии на ул. Саушинской, не привыкать. В здании регулярно происходят разного рода происшествия: то подвал месяцами стоит в затопленном состоянии, то отопление в коридоре прорвёт, то жилые комнаты затопит из-за течи аварийных коммуникаций, то проводку закоротит. Последнее обстоятельство уже неоднократно приводило к масштабным пожарам. Во время недавнего возгорания в апреле 2024 года был полностью уничтожен общедомовой коридор на первом этаже МКД.

Однако, наверное, всему есть какой-то предел. Из-за включённого посреди лета отопления пожилые люди не выдерживали круглосуточной адской жары. Многие теряли сознание. По словам собственников, откачивать стариков приходилось когда соседям, когда скорой помощи.





Как ранее уже рассказывала редакция, своё многомесячное бездействие в отношении включённого в доме отопления руководитель УК объяснял затопленным кипятком подвалом, из-за которого слесари не могут настроить работу теплообменника.

Видимо, по этой же причине с апреля 2024 года в экс-общежитии половина дома осталась без питьевой воды. Однако, волгоградцы нашли временный выход из ситуации – запасаясь ресурсом у соседей. Конечно, пожилым людям приходилось нелегко, таская воду с другого крыла, но что же поделаешь: 21-й век, нейросети, подвал, кипяток.

Однако и этой последней возможности, минимально необходимой для выживания, жильцов лишили. По словам собственников, для осуществления подвала специалисты перекрыли не только подачу в дом теплоносителя, но и холодной воды.

- Отрезали нас ещё в начале прошлой недели, 26 июня. Отрезали и забыли. Мы не видим, чтобы там кто-то работал, что-то делал, менял. Но самое главное – отсутствует результат. Весь дом сидит без холодной и горячей воды. Чтобы вы понимали, у нас людям пить нечего. Полнейшая антисанитария. Туалеты общедомовые, сразу на секцию. Вряд ли кто-то может представить то, что у нас здесь творится, - добавила Ирина Житникова.

Терпение лопнуло не только у собственников многострадального дома, но и у надзорных ведомств. По поручению руководства Госжилнадзора, муниципальная жилищная инспекция пыталась по своим каналам связи с УК «Русский дом» оперативно выработать пути решения существующих в МКД проблем. Однако, не сыскав понимания со стороны коммунальщиков, эксперты обещают выйти на объект с официальной проверкой.

Всё бы ничего, но любая бюрократическая процедура требует времени. Фиксация нарушений, предоставление срока на исправление выявленных недостатков, оспаривание в суде решения надзорной инстанции – всё это может растянуться на долгие месяцы, едва ли волгоградцы протянут столько времени без воды.

Примечательно, что весной 2023 года многоквартирный дом №30 на ул. Саушинской был признан аварийным и подлежащим расселению. После последнего пожара помочь жильцам решил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Однако, о проводимых следственных действиях на текущий момент жильцам бывшего общежития ничего не известно.

Фото: Ирина Житникова