Расследования

В поселке Гришин простились с добровольцем Тимофеем Кривоспиченко

Расследования 05.11.2024 19:22
0
05.11.2024 19:22


В Волгоградской области сегодня, 5 ноября, в последний путь проводили участника специальной военной операции Тимофея Кривоспиченко. Похороны, сообщает ИА «Высота 102», прошли в Гришинском сельском поселении Киквидзенского района. Доброволец погиб при исполнении 23 октября под Соледаром. 

Тимофей Викторович родился 11 марта 1978 года в хуторе Безречном Киквидзенского района. Рос в многодетной семье, где к труду все были приучены с малолетства, добрым, ответственным, целеустремленным, активным. После окончания школы учился в Панфиловском училище №53, где получил специальности пчеловода и водителя. В 1996 году был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. После срочной службы вернулся в родной посёлок Гришин, а позже уехал жить в город Волжский, – сообщают корреспонденты газеты «Нива - Киквидзе».

В зону СВО Тимофей Кривоспиченко отправился 23  августа 2024 года добровольцем. Ровно через два месяца он погиб. 

Смелость, самоотверженность и патриотизм, которыми наш земляк был наделен, не только служили ему лично, но и стали существенным вкладом в безопасность и благополучие нашей страны. Его отвага, преданность и готовность пожертвовать своей жизнью ради других – величайший акт мужества. Ефрейтор Тимофей Викторович выполнил свой гражданский и воинский долг до конца. Он останется в памяти всех, кто его знал, добрым, порядочным, отважным человеком, любящим мужем, отцом, сыном и братом, настоящим патриотом, защитником Отечества, – говорят простившиеся с бойцом земляки.  

Известно, что у Тимофея Кривоспиченко остались супруга и сын. 

Фото: niva-kikvidze.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.11.2024 18:24
Расследования 05.11.2024 18:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2024 16:49
Расследования 05.11.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2024 09:43
Расследования 05.11.2024 09:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2024 08:46
Расследования 05.11.2024 08:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2024 17:47
Расследования 04.11.2024 17:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2024 13:15
Расследования 04.11.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2024 11:24
Расследования 04.11.2024 11:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2024 17:48
Расследования 03.11.2024 17:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2024 10:59
Расследования 03.11.2024 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2024 15:22
Расследования 02.11.2024 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2024 11:18
Расследования 02.11.2024 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2024 16:25
Расследования 01.11.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2024 16:02
Расследования 01.11.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2024 15:59
Расследования 01.11.2024 15:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2024 14:20
Расследования 01.11.2024 14:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
Многомиллионная расчистка ерика Верблюд завершается в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
20:48
Губернатора наделят правом распускать гордуму ВолгоградаСмотреть фотографии
20:18
В реставрированный за 15 млн фонтан в Волгограде вложат «непредвиденные» 900 тысячСмотреть фотографии
19:54
Бойцы «Бессмертного Сталинграда» поздравили Бочарова с днем военной разведкиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:22
В поселке Гришин простились с добровольцем Тимофеем КривоспиченкоСмотреть фотографии
18:57
Дождутся ли волгоградцы бесплатную скорую помощь? Пояснения облздраваСмотреть фотографии
18:24
В Волгограде яйца подорожали на 175%: смотрим, как лихорадило прилавки последние годыСмотреть фотографии
17:53
Мощный ветер обрушил часть фасада 16-этажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
Только половина волгоградских семей с 2 детьми может позволить аренду квартирыСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде грузовик протаранил пассажирский автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Волгоградка обманом присвоила квартиру своей умершей подругиСмотреть фотографии
16:30
Сайты судов Волгоградской области медленно оживают после массового сбояСмотреть фотографии
16:06
Во дворе дома в Волгограде рухнули два дерева и столб с проводамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
Троих волгоградских омоновцев наградили медалями за СВОСмотреть фотографии
14:53
И хочется, и колется: эксперты предупредили россиян о подорожании новогодних ёлокСмотреть фотографии
14:24
Синоптики назвали волгоградцам дату прощания с «Мартиной»Смотреть фотографии
13:55
В Волгограде торжественно открыли после ремонта горевший 13 лет назад судСмотреть фотографии
13:49
Проклятое место? В Волжском около девятиэтажки нашли тело 13-летней девочкиСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде самосвал сбил пешехода на ул. П. ОсипенкоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Что ждет волгоградскую промышленность? Вопрос обсудили на стратегической сессииСмотреть фотографии
12:26
Упрдор: на трассах Волгоградской области ожидается снижение видимости до 500 метровСмотреть фотографии
12:23
260 случаев утечки секретных данных пресекли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Расписание двух электричек изменят 8 ноября из-за футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Оформляли пачками: в Волгограде осудят жителей, организовавших миграцию 300 иностранцевСмотреть фотографии
11:20
Трое детей от года до 9-ти пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
Два человека погибли в дорожной аварии в Михайловском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде на ул. Чуйкова появится выставочный центр региональных достиженийСмотреть фотографии
09:43
Избившим участника СВО в Волжском предъявили обвинениеСмотреть фотографии
09:41
На Голодном за месяц заменили половину труб для приема стоков из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:36
Пропавших мужчину и женщину разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
 