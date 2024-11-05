В поселке Гришин простились с добровольцем Тимофеем Кривоспиченко





В Волгоградской области сегодня, 5 ноября, в последний путь проводили участника специальной военной операции Тимофея Кривоспиченко. Похороны, сообщает ИА «Высота 102», прошли в Гришинском сельском поселении Киквидзенского района. Доброволец погиб при исполнении 23 октября под Соледаром.

– Тимофей Викторович родился 11 марта 1978 года в хуторе Безречном Киквидзенского района. Рос в многодетной семье, где к труду все были приучены с малолетства, добрым, ответственным, целеустремленным, активным. После окончания школы учился в Панфиловском училище №53, где получил специальности пчеловода и водителя. В 1996 году был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. После срочной службы вернулся в родной посёлок Гришин, а позже уехал жить в город Волжский, – сообщают корреспонденты газеты «Нива - Киквидзе».

В зону СВО Тимофей Кривоспиченко отправился 23 августа 2024 года добровольцем. Ровно через два месяца он погиб.

– Смелость, самоотверженность и патриотизм, которыми наш земляк был наделен, не только служили ему лично, но и стали существенным вкладом в безопасность и благополучие нашей страны. Его отвага, преданность и готовность пожертвовать своей жизнью ради других – величайший акт мужества. Ефрейтор Тимофей Викторович выполнил свой гражданский и воинский долг до конца. Он останется в памяти всех, кто его знал, добрым, порядочным, отважным человеком, любящим мужем, отцом, сыном и братом, настоящим патриотом, защитником Отечества, – говорят простившиеся с бойцом земляки.

Известно, что у Тимофея Кривоспиченко остались супруга и сын.

Фото: niva-kikvidze.ru