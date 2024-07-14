В Центральном районе Волгограда после недельного перерыва вновь заработал фонтан в сквере на проспекте Ленина между Волгоградским социально-педагогическим и Волгоградским техническим университетами. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», отреставрированное за 15 млн рублей гидротехническое сооружение предательски вышло из строя на фоне 40-градусной жары.

По информации городских служб, специалистам пришлось постараться, чтобы в условиях санкций найти комплектующие для гидротехнического сооружения, построенного в советское время, из-за чего и произошла заминка с ремонтом.

Сложившимися обстоятельствами поспешили воспользоваться микроорганизмы, которые на прошлой неделе размножились до такой степени, что окрасили заполненную чашу в зелёный цвет. Однако природный цикл вскоре всё же был прерван муниципальными службами. 10 июля горожане смогли наблюдать, как едва заметные струйки воды забили из основания чаши фонтана.

Отметим, на сегодняшний день фонтан вновь заработал в полную силу на радость горожан и гостей областного центра.