Общество

В Волгограде прервали цветение фонтана, отреставрированного за 15 млн рублей

Общество 14.07.2024 20:14
0
14.07.2024 20:14

В Центральном районе Волгограда после недельного перерыва вновь заработал фонтан в сквере на проспекте Ленина между Волгоградским социально-педагогическим и Волгоградским техническим университетами. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», отреставрированное за 15 млн рублей гидротехническое сооружение предательски вышло из строя на фоне 40-градусной жары.

По информации городских служб, специалистам пришлось постараться, чтобы в условиях санкций найти комплектующие для гидротехнического сооружения, построенного в советское время, из-за чего и произошла заминка с ремонтом.

Сложившимися обстоятельствами поспешили воспользоваться микроорганизмы, которые на прошлой неделе размножились до такой степени, что окрасили заполненную чашу в зелёный цвет. Однако природный цикл вскоре всё же был прерван муниципальными службами. 10 июля горожане смогли наблюдать, как едва заметные струйки воды забили из основания чаши фонтана.

Отметим, на сегодняшний день фонтан вновь заработал в полную силу на радость горожан и гостей областного центра.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.07.2024 21:34
Общество 14.07.2024 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 20:44
Общество 14.07.2024 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 19:39
Общество 14.07.2024 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 18:13
Общество 14.07.2024 18:13
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 17:28
Общество 14.07.2024 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 16:47
Общество 14.07.2024 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 16:04
Общество 14.07.2024 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 15:41
Общество 14.07.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 14:42
Общество 14.07.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 12:04
Общество 14.07.2024 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 11:51
Общество 14.07.2024 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 11:07
Общество 14.07.2024 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 09:58
Общество 14.07.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2024 07:46
Общество 14.07.2024 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2024 23:58
Общество 13.07.2024 23:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:34
РПН: в Камышине все четыре официальных пляжа работают без санэпидзаключенийСмотреть фотографии
20:44
В Камышине 16 июля почтут память Героя России Александра КолгатинаСмотреть фотографии
20:14
В Волгограде прервали цветение фонтана, отреставрированного за 15 млн рублейСмотреть фотографии
19:39
Жара до +38 градусов вернется в Волгоград на новой неделеСмотреть фотографии
18:57
Под Волгоградом ищут тело утонувшего в реке Медведица мужчиныСмотреть фотографии
18:43
С почином! «Ротор» одержал победу над «Шинником» на старте Первой лигиСмотреть фотографии
18:40
В Ворошиловском районе Волгограда вновь загорелся сухостой на берегу ВолгиСмотреть фотографии
18:13
«Спаслись от дракона и шили белые саваны»: для чего жители Заволжья десятилетиями рыли и обустраивали пещерыСмотреть фотографии
17:39
Отправляются по графику: сход поезда в Воронежской области не сказался на движении через ВолгоградСмотреть фотографии
17:28
Двое мужчин устроили дебош на самолете из Санкт-Петербурга в ВолгоградСмотреть фотографии
16:47
Волгоградцам на Семи ветрах оперативно вернули воду. Ангарский остаётся с сухими кранамиСмотреть фотографии
16:04
Осетрина, шпроты и кипяченое молоко: чем полвека назад волгоградцев кормили в ресторанахСмотреть фотографии
15:41
Облкомюстиции вновь опубликовал ТОП редких имён новорожденных волгоградцевСмотреть фотографии
14:42
У покупателей лёгкий шок: в Волгограде посреди овощного сезона подорожали помидорыСмотреть фотографии
14:04
«Ротор» 14 июля сыграет с «Шинником» в ЯрославлеСмотреть фотографии
13:29
Напряжение, борьба и взрыв эмоций: смакуем фотографии одного из эпичнейших футбольных сражений годаСмотреть фотографии
13:05
В «Роторе» раскрыли секреты ухода ведущих футболистовСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде УК без предупреждения оставила без воды тысячи человекСмотреть фотографии
11:51
«Как в заповеднике»: волгоградцы жалуются на засилье аллергенных сорняковСмотреть фотографии
11:07
В Краснослободске установят памятник в честь местных жителей, погибших на СВОСмотреть фотографии
09:58
«Наверное, опять учения?»: жителям на юге Волгограда вновь мешала спать воздушная тревогаСмотреть фотографии
09:18
Семак и Мусаев похвалили организацию Суперкубка в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:46
Под Волгоградом райцентрам выделили по 33 млн рублей на благоустройство парковСмотреть фотографии
23:58
«Идем пешком с Суперкубка»: болельщики в Волгограде запутались в транспортной схемеСмотреть фотографии
22:41
«Зенит» в 9-й раз завоевал Суперкубок на Волгоград АренеСмотреть фотографии
22:20
41984 зрителя болеют на матче за Суперкубок на Волгоград АренеСмотреть фотографии
22:10
Феерия голов на Волгоград Арене: 4:2 в пользу «Зенита»Смотреть фотографии
21:53
На Волгоград Арене разыграли гол на миллионСмотреть фотографии
21:29
Максим Глушенков забил третий гол «Краснодару» и сделал «Буратино»Смотреть фотографии
21:16
Вендел забил второй гол «Краснодару» в матче за СуперкубокСмотреть фотографии
 