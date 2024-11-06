



В Волгоградской области уже в 2025 году могут приступить к первому этапу создания на системе островов Голодный-Сарпинский современного туристического кластера. Как сообщает ИА «Высота 102», начать специалисты планируют с проектировки нового мостового комплекса.

- В рамках реализации проекта по созданию историко-культурного туристического центра на островной системе о. Голодный — о. Сарпинский в Волгограде планируется начать проектирование мостового перехода. В 2025 году на это предусмотрено 200 млн рублей, а в 2026 год на завершение работ по ПСД предусмотрено ещё 450 млн рублей, - говорится в проекте бюджета Волгоградской области, с которым удалось ознакомиться редакции.

Напомним, концепция по созданию современного туристического центра на Волге уже несколько лет разрабатывается властями при поддержке губернатора Андрея Бочарова. В настоящее время специалисты завершают создание мастер-плана территории.





Согласно предварительным расчётам, опубликованным администрацией Волгограда в 2023 году, новый мостовой комплекс может включать в себя два моста, расположенные в Советском и Красноармейском районах, а также автотрассу по острову Сарпинскому.

В Советском районе эксперты изначально предлагали разместить один из мостовых переходов на Тулака. Однако впоследствии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что также рассматривается вариант о строительстве сооружения на территории, примыкающей к ул. Автомобилистов.

В Красноармейском районе эксперты предлагали разместить мост на участке береговой линии в границах ул. Бахтурова.

Отметим, проект создания нового туристического центра на Волге включён в программу развития Волгоградской области до 2034 года. Его реализация должна позволить увеличить туристический поток с 1,8 млн до 5 млн человек в год. Для претворения планов в жизнь регион планирует привлечь инвестиции в размере порядка 200 млрд рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»