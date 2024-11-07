



Женщины, которые лежат в родильном отделении Центральной городской больницы Камышина, раскритиковали больничную еду из рациона будущих мам. Как рассказала V102.RU одна из пациенток предродильного отделения Оксана (имя изменено - ред. V102.RU), она не ожидала, что больничные блюда могут быть такими невкусными и неприятными даже не вид.

– Несколько лет назад я здесь рожала первого ребенка, – рассказала Оксана. – И не было никаких вопросов к качеству еды. Чем кормят сейчас в роддоме, это просто недопустимо. Женщины у нас в палате называют это баландой. Шутят, ну что, баланду уже привезли? Действительно, что первые, что вторые блюда так и выглядят.





Плавающий в воде рис с обрывками мяса непонятного происхождения, водяные супы с редкими кусочками картофеля, прогорклая желтая рыба – такое меню предлагают сегодня будущим мамочкам. Вдобавок ко всему это все, как правило, несоленое. Некоторые пациентки роддома категорически отказываются это все есть.

– Я, например, за несколько дней, что здесь нахожусь, смогла поесть больничную еду только несколько раз. Сносной была однажды манная каша на завтрак – я туда добавила масло и сахар, и получилось ничего так себе. Неплохой был рассольник и гороховое пюре с сосиской. Но один так называемый суп меня просто убил - там была манка и картошка с глубокими глазками, которые даже не потрудились вырезать. В основном вторые блюда есть просто невозможно. У меня подруга – профессиональный повар. Когда я ей отправила фото блюд, она была в шоке и предположила, что те, кто делает такую еду, зачем-то смешивают первое и второе. Еще она сказала, что почти все продукты, из которых готовят для нас еду, относительно нормального качества. И из них можно сделать вполне симпатичные блюда. Но такое меню, по ее мнению, недопустимо, – продолжила Оксана.





Особенно женщину поразил один обед. В тарелке с картофелем оказался кусок, похожий на спагетти. Оказалось, что это курица. Но на это мясо волокна непонятного происхождения были мало похожи.

– У нас в родильном отделении лежат женщины из сел, не к каждой могут ездить родные и привозить продукты. Видела, как одна пациентка со слезами на глазах выкинула то, что положили на тарелку. Но ведь есть-то хочется! Мы ведь детей вынашиваем под сердцем. Денег на будущее поколение, что ли, не хватает? Это же позор, давать вечером роженицам стакан молока с двумя печеньками. Чтобы, наверное, мы не лопнули от обжорства? Раньше, помню, яблоки давали на полдник, бананы, апельсины. Сейчас вообще ни грамма фруктов нет. Ко мне, слава Богу, муж приезжает, я не голодаю. Просто обидно, почему так относятся к будущим мамам? Только и слышим со всех сторон, что надо больше детей рожать. Но накормить мам нормальной едой можно? – возмущается Оксана.





Однако, когда фото больничного меню появилось в сети, на женщину обрушилась критика пользователей.

– Меня обвиняли в том, что я якобы «голубых кровей» и необоснованно критикую больничную еду. Мне было очень обидно. Мы мраморную говядину домой не заказываем. А готовим из тех же продуктов, что и в больнице, только свежих и не залежавшихся где-то в морозилках. Просто, мне кажется, надо в первую очередь уважать тех, для кого делаешь блюда. И еще иметь человеческое достоинство. И, наверное, меньше домой уносить, – предположила Оксана.





В то же время некоторые женщины Оксану поддержали. И для сравнения выложили фото аппетитной еды, которой кормят рожениц в роддоме Волжского. Даже по внешнему виду она выгодно отличается от камышинской «баланды». Женщинам дают и котлеты из мяса, а не из хлеба, как подчеркивают волжанки, и овощные салаты.

Некоторые пациентки роддома высказывали недовольство качеством больничной еды руководству ЦГБ. Однако им заявили, что блюда не готовятся в медучреждении, а все привозится в готовом виде.

Редакция попросила разъяснить данную ситуацию в комитете здравоохранения Волгоградской области. В облздраве со ссылкой на администрацию роддома прокомментировали ситуацию и даже перечислили, чем кормят будущих мам:

– В учреждении организацию питания осуществляет аутсорсинговая компания в соответствии с приказом МЗ РФ от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания», согласно которому утверждены все нормы питания, в том числе для беременных и рожениц, и в соответствии с диетическими столами, которые назначает лечащий врач. Продукты на склад поступают хорошего качества, хранение осуществляется согласно санитарным требованиям. В числе основных блюд меню: супы — крестьянский на мясном бульоне, рисовый на курином бульоне, гречневый на курином бульоне, перловый на курином бульоне готовятся по технологии, согласно меню-раскладке. Рыбное блюдо – в данном случае, минтай – запекается в электрических духовых печах. Бракеражная комиссия не отмечает прогорклости в этом продукте. Одновременно с этим медицинская сестра присутствует и контролирует закладку продуктов ежедневно. Контроль качества еды проверяет бракеражная комиссия ежедневно с регистрацией контроля в соответствующем журнале. Жалоб на качество питания со стороны пациентов других стационарных подразделений не поступало. Более того, администрацией медучреждения направлено письмо в организацию-аутсорсер по включению фруктов в меню для беременных и рожениц.

Фото читателей V102.RU