Общество

Снегопад в Волгоградской области продлится до 7 ноября

Общество 04.11.2024 14:15
0
04.11.2024 14:15


В Волгоградской области снег с дождем и сильный ветер будут буйствовать до 7 ноября. Как сообщает V102.RU, такой прогноз сделали в Волгоградском ЦГМС. Синоптики предупредили, что в регионе в ближайшие три дня будет идти мокрый снег, снег и бушевать метель с усилением ветра до 24 метров в секунду 5 ноября и уменьшением порывов в последующие дни до 15-20 метров.
Неблагоприятные погодные условия усилятся  туманом, гололедицей и налипанием мокрого снега на проводах и деревьях.
5 ноября будет особенно холодно: днем в некоторых районах столбик термометра опустится до -4 градусов, ночью - до 0 и -5. В Волгограде днем ожидается около 0, а ночью может похолодать до -2 градусов.
К 7 ноября в регионе и областном центре немного потеплеет – прогнозируют от +2 до +7 градусов. Тем не менее из-за дождя, дождя со снегом и сильного ветра температура будет ощущаться ниже, чем на самом деле.
Напомним, в 2024 году первый снег в Волгоградской области выпал 3 ноября. В прошлом году снежный покров в регионе образовался 26 октября.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.11.2024 13:48
Общество 04.11.2024 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 13:01
Общество 04.11.2024 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 12:46
Общество 04.11.2024 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 12:08
Общество 04.11.2024 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 11:34
Общество 04.11.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 07:35
Общество 04.11.2024 07:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2024 20:32
Общество 03.11.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2024 19:55
Общество 03.11.2024 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2024 18:33
Общество 03.11.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2024 16:58
Общество 03.11.2024 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2024 15:50
Общество 03.11.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2024 14:28
Общество 03.11.2024 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2024 13:00
Общество 03.11.2024 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2024 12:23
Общество 03.11.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2024 12:04
Общество 03.11.2024 12:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:47
Бастрыкин заинтересовался выходкой «кадыровца» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:07
Волгоградский «Спартак» подтвердил лидерство пятью победами в бассейне РузыСмотреть фотографии
16:05
Два российских губернатора объявили о своей отставкеСмотреть фотографии
15:14
Под Волгоградом 4 ноября столкнулись Mersedec и BMW: один погибСмотреть фотографииCмотреть видео
14:15
Снегопад в Волгоградской области продлится до 7 ноябряСмотреть фотографии
13:48
«А зачем нам УК?»: жители аварийной двухэтажки в Волгограде сами отремонтировали внутридомовое отоплениеСмотреть фотографии
13:15
Волгоградца арестовали на 10 суток за отказ пройти тест на наркотикиСмотреть фотографии
13:01
Андрей Бочаров в снегопад поднялся на Мамаев курганСмотреть фотографии
12:46
В Волжском под первым снегом отметили День единстваСмотреть фотографии
12:08
Под Волгоградом отменили Крестный ход из-за метелиСмотреть фотографии
11:34
Первый снег добрался до Волгограда к утру 4 ноябряСмотреть фотографии
11:24
Кладовщик из Волжского перевел лжеброкеру 2,4 млнСмотреть фотографии
10:18
Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась за месяц на 1094 рубляСмотреть фотографии
09:05
Спаслись чудом: в Волгограде автомобиль врезался в столб и сгорелСмотреть фотографии
08:00
Владелец волгоградской футбольной школы стал вице-чемпионом КитаяСмотреть фотографии
07:35
На севере Волгоградской области выпал первый снегСмотреть фотографии
21:22
В Госдуме планируют запретить продажу зажигалок и газовых баллонов российским детямСмотреть фотографии
20:32
На трассы Волгоградской области выехали 207 спецмашин для борьбы с первым снегомСмотреть фотографии
19:55
Старые рынки, большие стройки и лимузины: смотрим уникальные фотографии Волгограда, которого уже нетСмотреть фотографии
18:33
«Наверное, просто сильная»: волгоградка - о том, как пережила онкологию сына и стала помогать другим пациентамСмотреть фотографии
17:48
Бастрыкин потребовал разобраться с пробкой на мосту через канал на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:58
Волжане собрали очередной гумконвой для бойцов СВОСмотреть фотографии
16:11
Без оптимизма: «Каустик» проиграл в 11-й раз подрядСмотреть фотографии
15:50
Екатерина Мизулина возложила цветы на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:09
Водитель перевернувшегося «ВАЗа» погиб на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Куда сдать старые книги: публикуем список адресов в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:49
Волгоградцы обсуждают видео с лежащей на дороге женщинойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Волгоградцы пройдут крестным ходом по центральным улицамСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде вторые сутки ищут пропавшего голубоглазого пенсионераСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцы по решению депутатов сутки проведут в СталинградеСмотреть фотографии
 