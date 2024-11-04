Снегопад в Волгоградской области продлится до 7 ноября





В Волгоградской области снег с дождем и сильный ветер будут буйствовать до 7 ноября. Как сообщает V102.RU, такой прогноз сделали в Волгоградском ЦГМС. Синоптики предупредили, что в регионе в ближайшие три дня будет идти мокрый снег, снег и бушевать метель с усилением ветра до 24 метров в секунду 5 ноября и уменьшением порывов в последующие дни до 15-20 метров. В Волгоградской области снег с дождем и сильный ветер будут буйствовать до 7 ноября. Как сообщает V102.RU, такой прогноз сделали в Волгоградском ЦГМС. Синоптики предупредили, что в регионе в ближайшие три дня будет идти мокрый снег, снег и бушевать метель с усилением ветра до 24 метров в секунду 5 ноября и уменьшением порывов в последующие дни до 15-20 метров.

Неблагоприятные погодные условия усилятся туманом, гололедицей и налипанием мокрого снега на проводах и деревьях.5 ноября будет особенно холодно: днем в некоторых районах столбик термометра опустится до -4 градусов, ночью - до 0 и -5. В Волгограде днем ожидается около 0, а ночью может похолодать до -2 градусов.К 7 ноября в регионе и областном центре немного потеплеет – прогнозируют от +2 до +7 градусов. Тем не менее из-за дождя, дождя со снегом и сильного ветра температура будет ощущаться ниже, чем на самом деле.Напомним, в 2024 году первый снег в Волгоградской области выпал 3 ноября. В прошлом году снежный покров в регионе образовался 26 октября.