Снегопад в Волгоградской области продлится до 7 ноября

5 ноября будет особенно холодно: днем в некоторых районах столбик термометра опустится до -4 градусов, ночью - до 0 и -5. В Волгограде днем ожидается около 0, а ночью может похолодать до -2 градусов.
К 7 ноября в регионе и областном центре немного потеплеет – прогнозируют от +2 до +7 градусов. Тем не менее из-за дождя, дождя со снегом и сильного ветра температура будет ощущаться ниже, чем на самом деле.
Напомним, в 2024 году первый снег в Волгоградской области выпал 3 ноября. В прошлом году снежный покров в регионе образовался 26 октября.