Расследования

Волгоградца арестовали на 10 суток за отказ пройти тест на наркотики

Расследования 04.11.2024 13:15
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04.11.2024 13:15


10 суток административного ареста назначил суд 34-летнему волгоградцу за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на предмет потребления запрещенных веществ. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Накануне, 3 ноября,  внимание полицейских привлек мужчина с явными признаками наркотического опьянения. Однако он отказался пройти медосвидетельствование.  В объяснениях при оформлении административного материала Анатолий Н. указал причину своего решения - «Отказываюсь, так как не хочу». При рассмотрении дела правонарушитель свою вину в содеянном признал в полном объеме.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 82 Дзержинского судебного района сегодня, 4 ноября, Анатолий Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 суток.




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