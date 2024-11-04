Расследования

Кладовщик из Волжского перевел лжеброкеру 2,4 млн

Расследования 04.11.2024 11:24
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04.11.2024 11:24


Очередной житель Волгоградской области стал жертвой мошенников. Как сообщили V102.RU в региональном управлении МВД, в погоне за быстрым заработком 34-летний кладовщик зарегистрировался на сомнительном сайте после звонка неизвестного, представившегося сотрудником брокерской компании.
Волжанин, поверив в обещание быстрого заработка, в период с 1 по 7 июля набрал кредитов и перевел деньги якобы на счет финансовой биржи. В итоге он лишился 2,4 миллиона рублей.
Несколько месяцев кладовщик ждал, когда начнет получать прибыль, однако только недавно понял, что его обманули.


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