



В Центральном районе Волгограда на месте популярного продуктового рынка по ул. Новороссийской стремительно и неожиданно для горожан торговые палатки превратились в горы строительного мусора. Сегодня, 28 октября, рабочие разбирают последние металлические конструкции и все, что осталось от ларьков, включая деревянную обшивку и стеклопакеты. Как пояснили ИА «Высота 102» в мэрии, – все павшие под топором торговые точки стирают с лица земли после многолетних переговоров. В администрации настаивают на том, что торговля здесь велась нелегально.





– На Новороссийской начался демонтаж нелегальной части торговых рядов. Разборку своих лотков, незаконно стоящих рядом с легальными объектами, проводят сами собственники. Павильоны, установленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, продолжают работать в обычном режиме, – прокомментировали в мэрии Волгограда. –Администрация Центрального района на протяжении длительного времени разъясняла торгующим необходимость приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства. Но так как несмотря на все предупреждения, часть хозяйствующих субъектов продолжила нелегальную торговлю, районная администрация вынесла рассмотрение вопроса на специальную комиссию. О заседании собственников уведомили заблаговременно, в том числе, разместив объявления на самих нелегальных объектах. И поскольку никто из владельцев объектов не предоставил на свои конструкции правоустанавливающие документы, 21 августа текущего года было издано распоряжение администрации Центрального района, согласно которому владельцам предоставлено время на самостоятельный демонтаж незаконных НТО и приведение территории в первоначальное состояние.

Однако же, уточняют чиновники, несмотря на законные требования администрации, владельцы торговых точек не торопились приступать в разбору палаток.

– Районная администрация провела конкурсные процедуры по определению подрядной организации для демонтажа нелегальных конструкций. После того как информация о заключении контракта на снос оказалась в свободном доступе, владельцы незаконно установленных лотков незамедлительно приступили к самостоятельному демонтажу.





И действительно – рядом с горами мусора, как убедился сегодня корреспондент ИА «Высота 102», часть торговцев продолжают работу. К слову, по словам самих предпринимателей, с развитием сетевых торговых точек в шаговой доступности их бизнес и до демонтажа стал терпеть серьезные потери.

– Конечно, люди к нам все еще ходили. В основном это были пенсионеры, люди помладше уже предпочитают покупать товары в магазинах, а не с лотка. Изредка с пакетами проходили нас и докупали то, что не нашли там, – честно признает одна из продавцов на ул. Новороссийской.









Сносом объектов собственники занялись самостоятельно, чтобы позднее распродать конструкции на металлолом, а стеклопакеты поставить на других точках.

– Легче самим разобрать и все ценное распродать, чем все добро оставлять другим, – рассказали владельцы павильонов, перебирая хлам на месте многолетнего бизнеса. – Получим хоть какую-то копеечку с этого.

В администрации Волгограда добавили, что подрядной компании, с которой был заключен контракт на снос торговых объектов, заплатят лишь за фактически выполненный объем работы. То есть за те павильоны, снести которые торговцы сами не хотят или не могут.





Фото: Леонид Луночкин / V102.RU