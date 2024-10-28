Общество 28.10.2024 15:47
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28.10.2024 15:47
В соревнованиях, посвященных памяти 6-ой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ, а также военнослужащих, погибших в локальных войнах и конфликтах, приняли участие около 250 спортсменов юга России из Волгоградской, Астраханской, Ростовской области, Краснодарского края, Республик Дагестан и Чечня.
Возраст участников, собравшихся 27 октября в манеже Волгоградской государственной академии физкультуры, – от 6 лет до 18+. Всего среди них было разыграно 68 комплектов наград.
— Для всех взрослых спортсменов подвиг псковской роты известен, а вот для мальчишек, приезжающих на турнир, это такое обращение к истории. Они начинают интересоваться, что же это за шестая рота, из которой 22 десантника стали Героями России, а 68 солдат награждены орденами Мужества, интересоваться историей их подвига,— рассказал главный судья турнира, президент Федерации боевого самбо по Волгоградской области Роман Тараненко. – Очень радует, что наши соревнования становятся традиционными, и год от года собирают все больше участников, популяризирующих боевое самбо.
Мероприятие прошло при поддержке ПАО «Волгоградэнергосбыт». В компании считают, что организация подобных турниров содействует воспитанию настоящих защитников Отечества.
— Это действительно крутые соревнования, где рядом с взрослыми спортсменами растут и мужают мальчишки,поэтому мы тоже приняли участие в организации турнира, — отметил заместитель генерального директора «Волгоградэнергосбыта» Александр Ларин. — Самбо – это борьба, которая развивает и силу, и дух, укрепляет характер и учит преодолевать преграды. Немаловажно, что это наш, национальный вид спорта, и его поддержка способствует воспитанию настоящих мужских качеств, становлению защитников своей семьи и своей страны.
По результатам общекомандных соревнований первое место у Волгоградской федерации боевого самбо, второе место – «Империя единоборств» (г. Волгоград), третье место – «Спарта» (г. Волжский).
Фото: предоставлены участниками мероприятия
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