В Волжском за месяц навалят деревьев на 1 миллион рублей

Администрация Волжского Волгоградской области ищет подрядчика, который готов выполнить работы по валке деревьев на территории города. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 1 миллион рублей.

Причем, работы по валке деревьев будут проводиться, в том числе, с применением автогидроподъемника.

Услуга должна быть оказана до 29 ноября текущего года по заявкам заказчика – комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Волжского. Средства на такие работы предусмотрены в рамках муниципальной программы по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения на 2023-2025 годы.

Подрядчик, победивший в электронном аукционе, должен будет ежедневно перед началом работ и по их окончанию отчитываться в мессенджере, в том числе с помощью фото.

Фото: V102.RU (архив)