Общество

В Волгограде открыли стелу Александре Пахмутовой

Общество 26.10.2024 09:43
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26.10.2024 09:43


В Дзержинском районе Волгограда у школы-тысячника №7 открыли стелу по случаю 95-летия Александры Пахмутовой. Напомним, что по инициативе губернатора Андрея Бочарова новой школе было присвоено имя прославленного композитора. 

На лицевой стороне памятника нанесено изображение юной Пахмутовой с аккордеоном, а на обратной - логотип школы.  В вечернее время памятник будет подсвечиваться. 

В ходе церемонии гости и учащиеся школы высадили каштановую аллею имени волгоградского композитора.  

Фото: администрация Волгограда

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