В Волгограде открыли стелу Александре Пахмутовой





В Дзержинском районе Волгограда у школы-тысячника №7 открыли стелу по случаю 95-летия Александры Пахмутовой. Напомним, что по инициативе губернатора Андрея Бочарова новой школе было присвоено имя прославленного композитора.

На лицевой стороне памятника нанесено изображение юной Пахмутовой с аккордеоном, а на обратной - логотип школы. В вечернее время памятник будет подсвечиваться.

В ходе церемонии гости и учащиеся школы высадили каштановую аллею имени волгоградского композитора.

Фото: администрация Волгограда