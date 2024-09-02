



В Волгограде новая школа №7, возведённая в Дзержинском районе, будет носить имя Александры Пахмутовой. Как сообщает ИА «Высота 102», с предложением назвать ультрасовременное образовательное учреждение в честь знаменитой волгоградки выступил сегодня губернатор Андрей Бочаров.

- Считаю, что будет правильно, если мы с вами новым образовательным учреждениям или тем, что прошли серьезную модернизацию, будем присваивать имена заслуженных людей Волгоградской области, которые должны быть примером для детей и для всех жителей. В прошлый раз я проходил по школе и увидел портрет Александры Пахмутовой. В этом году у нее юбилей. Это талантливейший человек. Александра Николаевна очень любит Волгоград, всегда по-доброму говорит о своей земле, о своих земляках, - подчеркнул глава Волгоградской области, выступая на встрече с представителями педагогических коллективов.

По информации пресс-службы администрации региона, преподаватели единодушно поддержали идею Андрея Бочарова.

Напомним, 2 сентября в Волгограде впервые приняли учеников сразу два новых образовательных учреждения на улицах Шекснинской и Джабраила Кортоева. Кроме того, сегодня же в микрорайоне Тулака была открыта после реконструкции и переоснащения школа полного дня.

Впереди у властей не менее масштабные планы. До 2027 года регион совместно с федеральным центром планирует направить на капитальный ремонт и дооснащение образовательных учреждений порядка 6,8 млрд рублей.

Отметим, помимо наименования школы №7 в честь Александры Пахмутовой, губернатор поручил представить предложения о присвоении имён известных уроженцев Волгоградской области и другим образовательным учреждениям, которые с 2014 года возводились на территории региона.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области