В Волгограде завершается благоустройство проспекта Металлургов





В Волгограде завершаются работы по благоустройству бульварной зоны части проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе – между улицей Кузнецова и улицей Таращанцев.

На проспекте специалисты выложили пешеходные зоны, сформировали велодорожки, установили системы автополива, видеонаблюдения и освещения. Также были смонтированы туманообразователи, питьевые фонтанчики, лавочки и скамейки. На территории высадили 250 кустарников и деревьев, включая липу, черемуху, клен, снежеягодник и дерн.

Ранее на участке подрядчик заменил инженерные сети, пролегающие под обновляемой территорией. Сейчас на участке производится замена порядка 300 метров тепловой магистрали.

– Новый участок трубопровода будет выполнен из специальной высокопрочной стали, которая поступает с завода уже в пенополимерминеральной тепловой изоляции. Такой материал значительно сокращает теплопотери и обеспечивать более надежную подачу теплоносителя от котельной до конечного потребителя. Модернизация теплосети позволит существенно повысить качество теплоснабжения 74 многоквартирных домов и ряда социальных учреждений, а также минимизировать риски разрытия и сохранить преображенное общественное пространство на долгие годы, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме всего прочего, на обновленной территории установлена уникальная детская площадка, состоящая из 8 модулей: «Азбука Морзе», «Знаменитые композиторы», «Кинематограф», «Музыкальные инструменты», «Плавучий маяк», «Слушай город», «Театр теней» и «Электрическая цепь».

Фото: администрация Волгограда