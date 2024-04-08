Общество

Бастрыкина возмутил заклеенный скотчем мемориал в Волгограде

Общество 08.04.2024 12:00
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08.04.2024 12:00


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить состояние военного мемориала в Волгограде, который вместо необходимого ему ремонта заклеивают скотчем, передает V102.RU.



- Сообщается о ненадлежащем содержании стелы, посвященной защитникам Сталинграда, в городе Волгограде. Ступени и гранитные плиты мемориала, являющегося объектом культурного наследия, разрушаются. Надлежащих мер к проведению ремонтных работ не принимается. Обваливающиеся плиты закреплены клейкой лентой. В СУ СК России по Волгоградской области начата процессуальная проверка, - сообщили в СК России.


Речь идет о памятнике «Лог смерти», установленном над братской могилой бойцов 95-ой стрелковой дивизии, погибших в Сталинградской битве. Расположен он в Краснооктябрьском районе. На табличке мемориала указано, что реконструкция памятника была произведена в 2022 году. В братской могиле захоронено 11 человек. Ранее сообщалось, что это воинское захоронение является объектом культурного наследия регионального значения.

Центральный аппарат СКР взял на контроль ход проведения процессуальной проверки. Главе СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову поручено доложить в Москву о предварительных и окончательных результатах проверки.


Фото и видео: Леонид Луночкин / V102.RU

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