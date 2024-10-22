В Дубовской школе-интернате появилась современная бытовая техника





Электрическая плита, электроблинница со съемными поверхностями и планетарный миксер теперь постоянно используются во время преподавания предмета «Основы социальной жизни», на котором воспитанники Дубовской школы-интерната учатся навыкам самообслуживания.

Современная и удобная техника для кухни появилась в образовательном учреждении благодаря волонтерскому проекту Юлии Пасько «Добрый поваренок», ставшего победителем корпоративного конкурса компании РУСАЛ «Вдохновляй и действуй».

Торжественное открытие нового рабочего пространства для обучения кулинарии и домоводству состоялось при участии волонтеров Волгоградского алюминиевого завода. Для почетных гостей воспитанники школы-интерната подготовили праздничную про-грамму, посвященную блинам. Ребята прочитали стихотворения и спели песню про вкусные «солнышки на блюде». Такой радушный прием никого не оставил равнодушным. Волонтеры тоже не остались в долгу. Вместе с детворой они провели мастер-класс по выпечке блинов по специальному рецепту «Блин пеки по-Дубовски».

Надев банданы и фартуки, юные поварята, как настоящие профессионалы, аккуратно выливали тесто на блинницу, при этом каждый успел испечь по несколько блинов. По-том дети вместе с волонтерами фаршировали блины творогом, тертыми яблоками и вареньем. Приятным завершением праздника стало дружеское чаепитие с дегустацией только что приготовленных лакомств.

— Проект «Добрый поваренок» очень важен для воспитанников школы. Техника удобная, современная, и теперь детям будет комфортно и интересно обучаться навыкам кулинарии, которые им очень пригодятся во взрослой жизни, — поделилась преподаватель предмета «Основы социальной жизни» Марина Родинцева с участниками кулинарного мероприятия.

Фото: предоставлены волонтерами предприятия