



В Волгограде сегодня, 22 октября, облатной суд рассмотрел уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении блогера Расула Ахияретдинова. Требовавший прикрыть непристойную, по его мнению, наготу скульптуры «Родина-мать зовет!» мужчина приговорен к году принудительных работ. Об этом сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый 6 февраля, находясь на Мамаевом кургане в Волгограде, в циничной, пренебрегающей нормам морали и нравственности форме, записал на видео свое суждение относительно облика скульптуры «Родина–мать зовет!». Видеоролик с негативными высказываниями относительно образа монумента, который является символом воинской славы России, он разместил в интернете. Позже блогер извинился за свои слова в новом видеообращении, однако, этого оказалось недостаточно – вскоре он стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.

Заседание по делу в отношении блогера прошло 22 октября в Волгоградском областном суде. Гособвинение требовало для Ахияретдинова наказание в виде двух лет в колонии поселения и запрета вести деятельности в Сети сроком на четыре года. По информации Оксаны Чередининой, рассмотрев материалы, суд вынес решение наказать 39-летнего жителя Республики Башкортостан годом принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.

– Кроме того, суд удовлетворил требование прокуратуры и запретил занимать подсудимому деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сроком на два года, – сообщила официальный представитель прокуратуры региона.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.