Происшествия 22.10.2024 08:20
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22.10.2024 08:20
В Новоаннинском районе арестован водитель, скрывавшийся от сотрудников Госавтоинспекции. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, наряд ДПС попытался остановить ВАЗ-2114, который двигался без государственных регистрационных знаков.
Однако водитель проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. К преследованию нарушителя присоединились ещё несколько экипажей Госавтоинспекции.
Полицейским пришлось сделать сначала предупредительные выстрелы в воздух, а затем – прицельные по колесам. Только после этого автомобиль остановился, водитель был задержан. В результате применения оружия пострадавших нет.
За рулём с явными признаками алкогольного опьянения находился 23-летний водитель. Мужчина прошёл освидетельствование, факт опьянения установлен.
В отношении правонарушителя составлены материалы, которые направлены в суд для рассмотрения - он арестован на двое суток. В ближайшее время суд также рассмотрит материалы по факту нетрезвого вождения.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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