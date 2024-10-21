Тело объеденной питомцами пенсионерки нашли в центре Волгограда





В Волгограде нашли тело 70-летней пенсионерки с объеденным лицом. По информации источников ИА «Высота 102» в экстренных службах, жуткую находку сделали в одном из домов на ул. Коммунистической в Центральном районе.

– Женщина проживала в одной из квартир дома №62 на Коммунистической. Вероятнее всего, смерть наступила по естественным причинам. После этого домашние питомцы, остававшиеся в квартире, частично объели лицо женщины, – рассказали в экстренных службах Волгограда.

В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что по факту обнаружения трупа женщины проводится проверка. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле пенсионерки не обнаружено. Причина смерти будет названа по итогам вскрытия.

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