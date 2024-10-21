Общество

Волгоградское ипотечное агентство берет в кредит люксовый кроссовер за 4,6 млн

Общество 21.10.2024 16:14
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21.10.2024 16:14


АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» объявило закупку легкового автомобиля GAC GS8 китайского производства или эквивалент премиум комплектации. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, внедорожник организация приобретает в лизинг. Платежи агентство готово вносить в течение 36 месяцев при условии предоплаты в размере 50% от полной стоимости автомобиля – 4 миллиона 666 тысячи рублей. 
Китайский люксовый внедорожник должен обладать целым рядом удобств и современными системами. Комфорт для водителей и пассажиров будут создавать сиденья с регулировкой, подогревом и электроприводом, а требования к экстерьеру включают в себя определенные характеристики шин, стекол, освещение с функцией приветствия, наличие светодиодных фар с функцией «Проводи меня домой», рейлингов на крыше. 
Целый перечень касается безопасности. Салон должен быть оснащен подушками и шторками безопасности, преднатяжителями ремней, детским замком, круиз-контролем, системами контроля усталости водителя, выбора режима движения, начиная от «спорта» и заканчивая «ухабами», предотвращения переворота автомобиля, контроля торможения в поворотах, помощи при спуске,  экстренного реагирования при авариях и т.д. 
Также заказчик хочет видеть в автомобиле премиальную аудиосистему с 8 динамиками, системы громкой связи, помощи при движении в пробках, контроля слепых зон, автоматической парковки и других удобств. 
Справка. ВАИЖК было создано в 2011 году администрацией Волгоградской области с целью повышения доступности ипотечного кредитования для населения региона и стимулирования жилищного строительства.
Как указывается на сайте организации, на сегодняшний день ВАИЖК является ведущим оператором на территории Волгоградской области по предоставлению ипотечных жилищных кредитов с государственной поддержкой.
Фото из архива V102.RU

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