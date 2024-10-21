Волгоградское УФАС обнаружило 5 незаконных рекламных щитов

Общество 21.10.2024 08:27
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21.10.2024 08:27
Волгоградское УФАС выдало двумя муниципалитетам предупреждения за несоблюдение антимонопольного законодательства в сфере размещения рекламных конструкций. Как сообщили V102.RU в антимонопольном органе, такое предупреждение получила администрация Новоаннинского района, на территории которого были незаконно установлены 4 рекламные конструкции.
Такие же меры воздействия были применены и в отношении мэрии Волгограда из-за рекламной арки.
Ранее Волгоградским УФАС России выданы два предупреждения администрации городского округа Урюпинск. После чего администрация опубликовала на своём официальном сайте актуальную схему размещения рекламных конструкций, а также выдала предписания о демонтаже 9 незаконно установленных рекламных щитов.
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