Происшествия

Неисправная печь убила жителя Волгоградской области

Происшествия 20.10.2024 07:03
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20.10.2024 07:03


48-летний мужчина, который пытался согреться, погиб на пожаре в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, его обгоревшее тело было обнаружено при тушении деревянной хозяйственной постройки, расположенной вблизи 670 км трассы Р-228.


- Пожар на 32 квадратных метрах потушили 6 специалистов и 2 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по региону. - Причиной пожара по предварительной версии стала неисправность печного отопления. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.



Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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