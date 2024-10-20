Неисправная печь убила жителя Волгоградской области

48-летний мужчина, который пытался согреться, погиб на пожаре в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, его обгоревшее тело было обнаружено при тушении деревянной хозяйственной постройки, расположенной вблизи 670 км трассы Р-228.





- Пожар на 32 квадратных метрах потушили 6 специалистов и 2 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по региону. - Причиной пожара по предварительной версии стала неисправность печного отопления. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.









Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области