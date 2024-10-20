Памятник мирному населению Сталинграда не признали выявленным объектом культурного наследия

Установленный на улице Чуйкова в Волгограде памятник мирному населению, погибшему в дни Сталинградской битвы, не будет включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Как сообщает V102.RU, такое решение принято на заседании научно-методического совета по культурному наследию региона.

Этот монумент, напомним, был установлен в 1995 году память о мирных жителях Сталинграда, погибших в результате массированной бомбардировки города 23 августа 1942 года. Тогда за один день было убито около 40 тысяч сталинградцев и разрушено более половины зданий. Памятник выполнен в виде зависшей над женщинами, стариками и детьми 500-килограммовой фашистской авиабомбы. Его авторы - заслуженный архитектор России Валентин Калиниченко и скульптор Надежда Павловская.





Члены совета рекомендовали не включать этот памятник в перечень выявленных объектов культурного наследия, в связи с тем, что «необходимо осуществить авторский замысел в отношении данного объекта в полном объеме и рассмотреть вопрос о его включении в ЕГРКН после завершения проекта задуманного автором».

Что конкретно подразумевается под этим решением – не поясняется.

Фото из архива V102.RU