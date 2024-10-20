Общество

Памятник мирному населению Сталинграда не признали выявленным объектом культурного наследия

Общество 20.10.2024 08:45
0
20.10.2024 08:45


Установленный на улице Чуйкова в Волгограде памятник мирному населению, погибшему в дни Сталинградской битвы, не будет включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Как сообщает V102.RU, такое решение принято на заседании научно-методического совета по культурному наследию региона.

Этот монумент, напомним, был установлен в 1995 году память о мирных жителях Сталинграда, погибших в результате массированной бомбардировки города 23 августа 1942 года. Тогда за один день было убито около 40 тысяч сталинградцев и разрушено более половины зданий. Памятник выполнен в виде зависшей над женщинами, стариками и детьми 500-килограммовой фашистской авиабомбы. Его авторы - заслуженный архитектор России Валентин Калиниченко и скульптор Надежда Павловская.


Члены совета рекомендовали не включать этот памятник в перечень выявленных объектов культурного наследия, в связи с тем, что «необходимо осуществить авторский замысел в отношении данного объекта в полном объеме и рассмотреть вопрос о его включении в ЕГРКН после завершения проекта задуманного автором».

Что конкретно подразумевается под этим решением – не поясняется.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.10.2024 11:25
Общество 20.10.2024 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 08:00
Общество 20.10.2024 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 20:32
Общество 19.10.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 19:56
Общество 19.10.2024 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 18:54
Общество 19.10.2024 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 18:00
Общество 19.10.2024 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 16:50
Общество 19.10.2024 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 16:08
Общество 19.10.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 15:01
Общество 19.10.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 14:30
Общество 19.10.2024 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 13:31
Общество 19.10.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 12:20
Общество 19.10.2024 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 11:50
Общество 19.10.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 11:15
Общество 19.10.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 10:15
Общество 19.10.2024 10:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:43
В Волгоградской области селянка-«инвестор» влезла в кредитную кабалуСмотреть фотографии
11:25
Посмотрите наверх: волгоградцам советуют вглядеться в созвездия Змееносца и ТельцаСмотреть фотографии
10:16
Волгоград, которого больше нет: фотограф Геннадий Гуляев показал уникальные снимки из прошлогоСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде кроссовер сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:18
Появились подробности смертельного ДТП на «танцующем» мосту под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:45
Памятник мирному населению Сталинграда не признали выявленным объектом культурного наследияСмотреть фотографии
08:15
Главный тренер «КАМАЗа» поставил «большой-большой неуд» за поле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
08:00
Холодный фронт удерживает туманы и дожди в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Неисправная печь убила жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:10
Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2025 годуСмотреть фотографии
20:32
«В руках пока не держал»: глава императорского дома наградила волгоградского историка орденом Святой АнныСмотреть фотографии
20:11
На «танцующем» мосту под Волгоградом насмерть сбили человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
Можем забивать! «Ротор» одержал долгожданную домашнюю победу в матче с «КАМАЗом»Смотреть фотографии
19:56
«За наше будущее». Личные вещи героев СВО представили на выставке в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:54
Замерзающие волгоградцы массово жалуются на бездействия УКСмотреть фотографии
18:00
Когда загорается «красный»: может ли в Волгоградской области закончиться донорская кровьСмотреть фотографии
16:50
Волгоградцам рассказали о важных правилах «тихой охоты»Смотреть фотографии
16:08
Забывчивая волгоградка отсидит сутки за кражу спиртного в алкомаркетеСмотреть фотографии
15:31
«Каустик» остается без очков, разгромно проиграв ЦСКАСмотреть фотографии
15:01
Синоптики рассказали, когда в Волгоградской области начнется «бабье лето»Смотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области оленям и лосям накрыли стол на зимуСмотреть фотографии
13:59
Сборная России сыграет с Сирией на «Волгоград Арене» 19 ноябряСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде запустили чат-бот для замерзающихСмотреть фотографии
12:51
«Ротор» примет «КАМАЗ» на «Волгоград Арене» 19 октябряСмотреть фотографии
12:20
Силовики выловили 60 мигрантов на опустевших овощных полях под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:50
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Никитой БухалкинымСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области тепло получают 9,5 тыс. домовСмотреть фотографии
10:54
В Новоаннинске кроссовер сбил 9-летнюю девочкуСмотреть фотографии
10:15
Волгоградцев предупредили о перебоях на ТВ и радио с 21 октябряСмотреть фотографии
10:00
Служебная собака унюхала гашиш в рейсовом автобусе Саратов – ГрозныйСмотреть фотографииCмотреть видео
 