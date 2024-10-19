



Волгоградский историк Виталий Гусев, который уже более десяти лет занимается изучением истории казачества и изданием книг на эту тему, награжден Орденом Святой Анны. Неожиданное известие пришло аж из Мадрида, рассказал Виталий V102.RU. Многолетний труд волгоградца «в воздаяние заслуг в деле возрождения и сохранения исторической памяти и славных традиций Отечества» отметила глава императорского дома великая княгиня Мария Владимировна. Волгоградский историк Виталий Гусев, который уже более десяти лет занимается изучением истории казачества и изданием книг на эту тему, награжден Орденом Святой Анны. Неожиданное известие пришло аж из Мадрида, рассказал Виталий V102.RU. Многолетний труд волгоградца «в воздаяние заслуг в деле возрождения и сохранения исторической памяти и славных традиций Отечества» отметила глава императорского дома великая княгиня Мария Владимировна.

- Вот такую приятную новость мне сообщили. Пока грамоту и награду лично не вручили. Да и это проблематично – императорский дом находится в Мадриде. Но мне пообещали, что передадут награду с оказией, - поделился Виталий. , - поделился Виталий.

Как о нем узнали в далекой Испании, волгоградец не знает. Предполагает, что в императорский дом могла попасть одна из его книг. Виталий Гусев за собственный счет издает редкие рукописи по истории казачества. Закончивший исторический факультет Волгоградского государственного университета Виталий сначала занимался бизнесом. Но затем ему пришлось ухаживать за тяжело больным братом и бросить работу. Как о нем узнали в далекой Испании, волгоградец не знает. Предполагает, что в императорский дом могла попасть одна из его книг. Виталий Гусев за собственный счет издает редкие рукописи по истории казачества. Закончивший исторический факультет Волгоградского государственного университета Виталий сначала занимался бизнесом. Но затем ему пришлось ухаживать за тяжело больным братом и бросить работу.

В этот сложный период он черпал силы в архивах, где разыскивал списки казаков, проживающих на Дону, и восстанавливал генеалогические корни жителей поселений. Дело это было довольно затратным – Виталию приходилось тратить свои накопления, ведь фотокопии в архивах разрешают делать только за плату. Чтобы собрать сборники, таких копий надо было сделать десятки тысяч. В этот сложный период он черпал силы в архивах, где разыскивал списки казаков, проживающих на Дону, и восстанавливал генеалогические корни жителей поселений. Дело это было довольно затратным – Виталию приходилось тратить свои накопления, ведь фотокопии в архивах разрешают делать только за плату. Чтобы собрать сборники, таких копий надо было сделать десятки тысяч.





Этим летом Виталий даже добрался до закрытого хранилища в городе Ялуторовск Тюменской области, где до сих пор находятся вывезенные во время эвакуации в период Великой Отечественной войны материалы из центральных архивов. Копии документов о казаках XVIII-начала XIX вв. обошлись ему в 100 тысяч рублей. Зато, гордится историк, ему удалось добыть списки награжденных донских казаков с описанием подвигов 1796-1810 гг. Этим летом Виталий даже добрался до закрытого хранилища в городе Ялуторовск Тюменской области, где до сих пор находятся вывезенные во время эвакуации в период Великой Отечественной войны материалы из центральных архивов. Копии документов о казаках

Сейчас Виталий Гусев уже почти закончил 19-й сборник серии своих книг про мятежи и подвиги донских казаков конца XVII-начала XIX вв. Сейчас Виталий Гусев уже почти закончил 19-й сборник серии своих книг про мятежи и подвиги донских казаков конца XVII-начала XIX вв.

- Не все понимают, зачем я этим занимаюсь, да еще и трачу большие деньги, ведь и сбор материала, и издание книг – дело недешевое. Но я считаю, что семьи должны интересоваться своими предками, сохранять информацию о прошлом, чтобы передать ее потомкам. Из истории семей делается история страны – это я, как историк, вам говорю, - делится волгоградец. делится волгоградец.

К слову, книги Виталия Гусева уже расходятся по всему свету. Заказывают сборники у волгоградца эмигранты и их потомки, которые проживают в Австралии, США и других странах мира. Виталий уверен, что, если даже одной семье с его помощью удалось восстановить генеалогическое древо, то это уже будет высокой оценкой его труда. К слову, книги Виталия Гусева уже расходятся по всему свету. Заказывают сборники у волгоградца эмигранты и их потомки, которые проживают в Австралии, США и других странах мира. Виталий уверен, что, если даже одной семье с его помощью удалось восстановить генеалогическое древо, то это уже будет высокой оценкой его труда.

Фото Виталия Гусева