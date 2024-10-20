Холодный фронт удерживает туманы и дожди в Волгоградской области

Непогода в Волгоградской области, которая пришла в регион из северо-западных районов Европейской части России вместе с холодным фронтом и арктическими воздушными массами, продержится в регионе до 22 октября, сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России.

В Волгоградской области 20 и 21 октября ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. В отдельных районах туман.

В районах области, по данным ЦГМС, ночью 20 октября температура опустится до +1...+6º, при прояснении до -3º. Днем ожидается +4...+9º. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с.

В Волгограде утром 20 октября возможен небольшой дождь. В первой половине дня туман. Температура воздуха: ночью +3...+5º; днём +7...+9º.

В первый рабочий день новой недели, 21 октября, также обещают небольшой дождь и туман. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с. По области ночью прогнозируют +1...+6º, при прояснении до -3º; днём +6...+11º.

В Волгограде понедельник, 21 октября, днем осадков не обещают, но возможен туман. Ночью будет +3...+5º; днём +7...+9º.

Уже с 22 октября в регионе дневные температуры начнут повышаться.