Волгоградцам рассказали о важных правилах «тихой охоты»





В Волгоградской области после длительных дождей грибники продолжают набивать корзины дарами леса. Как сообщает V102.RU, в связи с этим жителям региона в очередной раз напомнили о самых важных правилах «тихой охоты».

Перед походом волгоградцам советуют надевать яркую одежду. Если вы заблудитесь, спасателям будет легче отыскать вас в цветных вещах. Также грибникам рекомендуют известить всех близких о том, что вы собираетесь идти в лес за грибами.

- Убедитесь, что смартфон полностью заряжен. Возьмите с собой портативное зарядное устройство. Также необходимо при себе иметь: лекарства, спички или зажигалку, воду и перекус, а также свисток и компас, - советуют в региональном главке МЧС.

Кроме того, необходимо перед вылазкой изучить прогноз погоды на предмет дождей. Если вы все таки заблудились, не поддавайтесь панике - осмотрите местность на предмет ориентиров, которые помогут выбраться вам за пределы лесного массива.

Если вы ранее предупредили своих близких о том, что пошли на прогулку за грибами, и вы знаете, что вас будут искать, то разведите дымный костер и подавайте звуковые знаки свистком или ударами палкой по дереву. Возможно, именно это поможет вас быстрее отыскать.

Напомним, как отличить съедобный гриб от несъедобного мы рассказали в нашем раннем материале.

Фото: архив V102.RU