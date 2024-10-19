Общество

Волгоградцам рассказали о важных правилах «тихой охоты»

Общество 19.10.2024 16:50
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19.10.2024 16:50


В Волгоградской области после длительных дождей грибники продолжают набивать корзины дарами леса. Как сообщает V102.RU, в связи с этим жителям региона в очередной раз напомнили о самых важных правилах «тихой охоты».

Перед походом волгоградцам советуют надевать яркую одежду. Если вы заблудитесь, спасателям будет легче отыскать вас в цветных вещах. Также грибникам рекомендуют известить всех близких о том, что вы собираетесь идти в лес за грибами. 

- Убедитесь, что смартфон полностью заряжен. Возьмите с собой портативное зарядное устройство. Также необходимо при себе иметь: лекарства, спички или зажигалку, воду и перекус, а также свисток и компас, - советуют в региональном главке МЧС. 

Кроме того, необходимо перед вылазкой изучить прогноз погоды на предмет дождей. Если вы все таки заблудились, не поддавайтесь панике - осмотрите местность на предмет ориентиров, которые помогут выбраться вам за пределы лесного массива. 

Если вы ранее предупредили своих близких о том, что пошли на прогулку за грибами, и вы знаете, что вас будут искать, то разведите дымный костер и подавайте звуковые знаки свистком или ударами палкой по дереву. Возможно, именно это поможет вас быстрее отыскать. 

Напомним, как отличить съедобный гриб от несъедобного мы рассказали в нашем раннем материале.

Фото: архив V102.RU

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