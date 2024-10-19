Общество

Замерзающие волгоградцы массово жалуются на бездействия УК

Общество 19.10.2024 18:54
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19.10.2024 18:54


В редакцию ИА «Высота 102» продолжают массово поступать жалобы жителей Волгограда на холодные батареи в квартирах и на бездействие со стороны управляющих компаний, которые не спешат помочь замерзающим горожанам. Активно обращаются волгоградцы и в организованный специально для общения с горожанами чат-бот. 

Так, по данным «Концессий теплоснабжения», самыми «холодными» районами, жители которых чаще всего жалуются на бессовестные управляющие компании, стал Краснооктябрьский и Тракторозаводский. Массовые сообщения поступают от жителей улиц Маршала Еременко, Штеменко, Триумфальной, Менжинского, Костюченко, Туркменской и многих других улиц данных районов. 

Самым образцовым районом, откуда поступает самое меньшее количество горожан, стал Центральный. Так, в чат-бот ресурсоснабжающей организации обратились лишь жители Пархоменко и Донецкой. 

Каждая жалоба в чат-боте, уверяют в Концессиях, отрабатывается точечно: сотрудники концессии выясняют, есть ли проблемы на их сетях или котельных, уточняют параметры. В том случае, если специалисты ресурсоснабжающей организации выясняют, что все функционирует в штатном режиме, жителям предлагают обратиться в управляющую компанию, которая обязана произвести регулировку на внутридомовых или внутриобъектовых сетях. При необходимости сотрудники концессии оказывают необходимую помощь и управляющим компаниям.

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