Замерзающие волгоградцы массово жалуются на бездействия УК





В редакцию ИА «Высота 102» продолжают массово поступать жалобы жителей Волгограда на холодные батареи в квартирах и на бездействие со стороны управляющих компаний, которые не спешат помочь замерзающим горожанам. Активно обращаются волгоградцы и в организованный специально для общения с горожанами чат-бот.

Так, по данным «Концессий теплоснабжения», самыми «холодными» районами, жители которых чаще всего жалуются на бессовестные управляющие компании, стал Краснооктябрьский и Тракторозаводский. Массовые сообщения поступают от жителей улиц Маршала Еременко, Штеменко, Триумфальной, Менжинского, Костюченко, Туркменской и многих других улиц данных районов.

Самым образцовым районом, откуда поступает самое меньшее количество горожан, стал Центральный. Так, в чат-бот ресурсоснабжающей организации обратились лишь жители Пархоменко и Донецкой.

Каждая жалоба в чат-боте, уверяют в Концессиях, отрабатывается точечно: сотрудники концессии выясняют, есть ли проблемы на их сетях или котельных, уточняют параметры. В том случае, если специалисты ресурсоснабжающей организации выясняют, что все функционирует в штатном режиме, жителям предлагают обратиться в управляющую компанию, которая обязана произвести регулировку на внутридомовых или внутриобъектовых сетях. При необходимости сотрудники концессии оказывают необходимую помощь и управляющим компаниям.