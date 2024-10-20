Целый «букет» небесных тел, которые находятся очень далеко от Земли, сейчас можно увидеть в вечернее время. Как сообщили V102.RU в Волгоградском планетарии, до конца октября в границах созвездия Змееносца находится комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Для ее наблюдения в ясную погоду достаточно взять бинокль.

Специальные наблюдения кометы с 18 до 19 часов до конца октября проводит обсерватория Волгоградского планетария.

21 октября на небосводе в созвездии Тельца появится чуть желтоватый Юпитер. Луна поднимется над горизонтом к 19 часам 30 минутам слева от этой яркой планеты.

- Отождествить Юпитер очень легко - ярче него рядом с Луной не будет тел, он самый примечательный, - поясняют сотрудники планетария.

В ночь на 21 октября также ожидается пик метеорного потока Ориониды. Он прекратиться 7 ноября, а до этого дня его можно увидеть в небе. Но лучше это делать после полуночи.

23 числа Луна окажется над ярким оранжевым Марсом. Оба небесных тела поднимутся после 22 часов на северо-востоке в Близнецах.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU