Общество

Когда загорается «красный»: может ли в Волгоградской области закончиться донорская кровь

Общество 19.10.2024 18:00
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19.10.2024 18:00


В Волгоградской области время от времени «желтеет», а порой и «краснеет» донорский светофор. Значит ли это, что в в регионе возникает острый дефицит крови? Когда доноры уходят в отпуска?  И почему в банках крови не хранят огромные запасы самых редких групп? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота102». 

Для начала объясним, что же значит донорский светофор. Зеленым, желтым и красным цветами медики обозначают имеющиеся в наличии запасы крови. Если каких-то компонентов становится меньше, светофор меняет цвет. При этом красный сигнал загорается заранее, а не в тот момент, когда в центре крови образовался дефицит. 

- Светофор создан для регулирования потока доноров с группами крови, которых в данный момент достаточно в учреждениях. То есть он необходим не столько для привлечения доноров, сколько для снижения заготовки донорской крови определенных групп. Это в свою очередь снижает вероятность неиспользования крови в течение ее срока годности, - объясняет главный врач областного центра крови Павел Коновалов. – Донорский светофор составляется на основе информации в Экспедиции учреждения – подразделении, в котором хранят, выдают и управляют запасами компонентов крови для клинического применения – и прогнозной текущей потребности больниц Волгоградской области, исходя из их заявок. Конечно, красный цвет на светофоре появляется не в тот момент, когда определенная группа крови уже закончилась. Это плановый процесс, и, если сотрудники Экспедиции замечают снижение запасов и прогнозируют вероятный дефицит, то определенные группы помечают желтым или красным цветом – в зависимости от того, насколько в них нуждаются медучреждения. 

Донорский светофор рискует «покраснеть» в так называемый несезон. В центре крови признают, что во время отпусков, в том числе длинных новогодних каникул, активность доноров снижается. Однако и плановых операций в эти моменты также становится меньше.  

- В сезон массовых отпусков доноров действительно становится чуть меньше. Незначительное снижение потока отмечается и во время иммунизации от гриппа, так как после прививки человек временно отводится от донаций, - объясняет Павел Коновалов. – Иногда снижение запасов конкретной группы объясняется появлением нескольких пациентов, которые нуждаются в переливании. Допустим, всем им необходима вторая отрицательная, поэтому в течение нескольких дней у нас появляется дефицит эритроцитов этой группы крови. Но, по правде говоря, чаще эти ситуации сложно объяснить. Комбинации доноров и пациентов в медучреждениях складываются таким образом, что объемы расходования эритроцитов некоторых групп превышают объемы их заготовки. 

И еще раз о пугающем волгоградцев красном сигнале. В центре крови уверяют, что даже при появлении «стоп-сигнала» банк крови не опустошен на все 100%, ведь резервы крови хранятся не только в Волгограде, но и в четырех пунктах Волгоградской области. 

- Не забывайте также о четырех отделениях переливания крови в Волгограде, в которых также имеются запасы донорской крови для клинического использования, - комментирует главный врач. – При прогнозировании дефицита какой-либо группы крови мы перераспределяем запасы между нашими подразделениями, а при необходимости задействуем и резервы в отделениях переливания крови. Также при появлении дефицитов мы адресно приглашаем доноров с необходимыми группами крови. К счастью, люди очень активно откликаются на подобные просьбы. 

Интересно, что самые редкие группы крови могут оказаться невостребованными и после окончания срока годности пойти на утилизацию. 

- Мы все живем в одном регионе, в одной популяции, поэтому и встречаемость групп крови у нас одинаковая - как среди доноров, так и среди пациентов, - объясняет Павел Коновалов. – Чаще всего у нас запрашивают первую и вторую группы, а реже всего необходима четвертая отрицательная.  Если же пациент с такой группой крови ждет переливания, мы собираем для него запасы из всех наших подразделений и отделений переливания крови. Когда нуждающихся нет долгое время, то мы вынужденно утилизируем эритроциты этой редкой группы крови по истечению срока годности. Впрочем, какой-то резерв все равно остаётся. Самое радостное для нас – это то, что отношение к донорству изменилось коренным образом. Причем, изменилось еще с начала 2000-х. Если раньше мы были вынуждены «перекладывать» поиск доноров на родственников пациентов, то сейчас мы иногда даже ограничиваем прием волгоградцев с определенными группами крови, потому что в запасах наших экспедиционных подразделений она накопилась с избытком. 

Напоследок в центре крови еще раз напоминают о правилах светофора. 

- если Ваша группа крови "зеленая", то, возможно, есть смысл повременить со сдачей крови. Это не значит, что кровь не нужна вовсе. Однако сейчас эритроцитов такой группы в учреждении достаточно. При этом никто не может утверждать, что через несколько дней ситуация не изменится в корне (особенно это актуально для редких групп).

- если Ваша группа крови "желтая", то в учреждении службы крови ждут вашего посещения, чтобы пополнить запасы.

- если Ваша группа крови "красная", то можно не сомневаться, в вашей помощи нуждаются пациенты в медицинских организациях. В учреждении службы крови вас ждут еще с большим нетерпением, чем обладателей "желтой" группы крови.

Виктория Чумакова

Фото из архива V102.RU

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