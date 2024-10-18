«В такую погоду собак жалеют, а не нас»: волгоградских врачей выгнали в непогоду на субботник

Сегодня, 18 октября, в редакцию ИА «Высота 102» обратились врачи 25-ой больницы в Волгограде, которых под дождем и ветром заставили убирать прилегающую к медицинскому учреждению территорию.





– Мы всегда выходим на субботник весной и осенью, но в такую погоду – это уже что-то запредельное, – возмущаются врачи. – В такую погоду собак жалеют, а нас заставили трудиться на улице. Почему такое отношение к нам? Неужели нельзя было перенести это мероприятие на другой день?

По словам медиков, плановый субботник был назначен на 19 октября, но руководство почему-то решило именно сегодня принудить персонал к бесплатному труду на прилегающей к больнице территории.

Примечательно, что ради такого дела специалистам пришлось отвлечься от своих прямых обязанностей.

Между тем, как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения региона со ссылкой на медицинское учреждение, врачи вышли в непогоду именно на плановый субботник.

– В связи с тем, что погода не располагает к уборке территории, администрацией больницы было принято решение о переносе мероприятия до более благоприятной погоды, - заявили информагентству.

Отметим, что врачи в подтверждение своих слов сняли видео и прислали его в редакцию. По их просьбе мы изменили голос, так как медики опасаются репрессий со стороны руководства.

Редакция информагентства обязательно проследит за судьбой специалистов.

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