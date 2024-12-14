Мороз до -15 пообещали синоптики в выходные в Волгоградской области





В Волгограде и области синоптики пообещали снег и мороз до -15 до конца недели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, по-настоящему зимняя сказка в выходные будет сопровождаться шквалистым ветром.

— В субботу, 14 декабря, в регионе ночью и утром ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5…-10º, при прояснении -10…-15º; днем -5…-10º, — рассказали в Волгоградском ЦГМС.

В воскресенье волгоградцев также ожидает морозный день и снег.

— Ночью в отдельных районах небольшой снег, днем местами снег от небольшого до умеренного. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный 8-13 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью -5…-10º, при прояснениях до -13º. Днем температура воздуха составит -1…-6º., — пояснили синоптики.